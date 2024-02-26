"Вчинив як Іуда": російські пропагандисти записали інтерв'ю з батьком загиблого пілота Кузьмінова

У розмові з пропагандистами батько Кузьмінова відцурався від сина і заявив, що вважає його зрадником та "Іудою".

Російські пропагандисти взяли коментар у батька вбитого в Іспанії російського пілота Максима Кузьмінова, який пішов на співпрацю з українською розвідкою і перегнав свій вертоліт на територію України.

Відео поширили російські пропагандистські ЗМІ.

У розмові з пропагандистами батько Кузьмінова Олег Сиваєв заявив, що вважає свого сина зрадником та "Іудою".

Батько Максима Кузьмінова / Скриншот з російських пропагандистських ЗМІ

"Як Іуда вчинив... Ніде зрадника жодна сторона не поважала. Зрадник є зрадником. І в той же час мені його шкода, що він розмінявся на таку дрібницю, зрадивши свою батьківщину, вітчизну, своїх близьких", – сказав батько Кузьмінова.

Свого сина він востаннє бачив у 2013 році. У них навіть різні прізвища. Скоріше за все, батько у вихованні Кузьмінова участі не брав. Погодився чоловік на таке інтерв'ю пропагандистам добровільно, чи його примусили, наразі невідомо.

Нагадаємо, що Максим Кузьмінов перегнав у серпні 2023 року російський вертоліт Мі-8 з Курська до Харківської області. Окрім нього, на борту були технік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов, які не знали про плани Кузьмінова. Під час спецоперації вони були вбиті, бо відмовилися здаватися.

Мати Кузьмінова покинула Росію ще за кілька місяців до операції з вертольотом.

13 лютого цього року Максима Кузьмінова вбили в місті Ла-Вільяхойос (Іспанія).

За словами секретаря РНБО Данілова, пілоту пропонували залишатися на території України, однак він вирішив виїхати до Іспанії. Українська розвідка попереджала росіянина, що його життя в небезпеці.

Читайте також: