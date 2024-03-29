Вчитель надсилав ученицям свої голі фото та купував їм секс-іграшки

Вчитель-збоченець зізнався, що надсилав ученицям свої оголені фотографії, пропонував купити їм секс-іграшки, а потім вихвалявся, що "вклав у ліжко" інших.

Про це пише Daily Star.

Неназваного викладача в Новій Зеландії наразі допитують в рамках розслідування, яке проводить Дисциплінарний трибунал для вчителів країни. Як повідомляє New Zealand Herald, інциденти сталися між 2020 і 2022 роками, коли чоловік почав надсилати повідомлення учениці 12-го класу, щоб сказати їй, що вона "красива" і що він в неї закоханий.

Він використовував для цього застосунок для обміну повідомленнями Signal, сподіваючись зберегти це в таємниці, що, очевидно, не спрацювало. Згідно з повідомленнями, після освідчення в коханні він купив їй секс-іграшку і надіслав учениці свої оголені фотографії, вимагаючи від неї зробити те ж саме у відповідь.

Він також торкався її в сексуальній манері під час обіймів. Під час розслідування з'ясувалося, що дівчина була не єдиною, оскільки він так само поводився з іншою ученицею, яка навчалася в останньому класі школи.

Однак цю школярку він забрав із занять і змусив піти до свого кабінету – саме там він похвалився, що займався сексом з колишньою ученицею, і розповів їй про свої звички мастурбації. Потім він запропонував їй скористатися секс-іграшкою, яку приніс із собою.

2022 року він чіплявся до іншої учениці і говорив їй, що вона теж "сексуальна" і "красива", але її він шокував тим, що надсилав фотографії, на яких він мастурбує.

Трибунал також почув, що він чіплявся і до інших вчителів, розповідаючи одній зі своїх колег, "що він хотів би зробити з нею в сексуальному плані". І якщо цього було недостатньо, він також надсилав колегам свої зображення в оголеному вигляді та відео, на яких він мастурбує.

Чоловік визнав усі звинувачення і тепер чекає на офіційне рішення суду. Вчителю було видано тимчасовий наказ про анонімність, поки триває розслідування.

Нагадаємо, раніше двох вчительок звільнили з роботи за публікацію в Інтернеті контенту для дорослих. Вони використовували платформу OnlyFans для додаткового заробітку.

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