Вчитель шокував сім'ю, погодившись пожертвувати нирку учневі (фото)

Вчитель математики в середній школі Вітмера в Толедо, штат Огайо, США, готується пожертвувати нирку своєму учневі.

Про це пише nypost.com.

Роман Маккормік, 15-річний другокурсник, народився з бранхіооторенальним/бранхіоотичним синдромом. Це рідкісне генетичне захворювання може вплинути на ріст та розвиток шиї, вух та нирок.

"Я не можу їсти продукти, які можуть вживати більшість нормальних дітей. Я не можу бути більш фізично активним, тому що мої нирки сповільнюють мою фізичну активність", — сказав Маккормік "Доброго ранку, Америка", зазначивши, що його стан також часто виснажує його енергетичні рівні.

Роман Маккормік / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

З роками здоров'я МакКорміка погіршилося, що призвело до 4 стадії захворювання нирок. Лікарі попередили, що йому доведеться перейти на діаліз, якщо не зможе знайти донора нирки.

Сповнені рішучості врятувати свого сина, його батьки, Джеймі Редд і Ден Маккормік, почали звертатися до місцевих агентств і фондів новин, щоб опублікувати інформацію про свої пошуки живого донора.

"Ця історія була значною мірою нашим криком про допомогу, щоб знайти донора, щоб люди захотіли робити пожертвування, щоб вони стали живими донорами. Нирка від живого донора прослужить довше, ніж від померлого", - сказала Редд.

Батьки вже й навіть зневірилися, оскільки почали свої пошуки два роки тому. Втім, щасливий кінець історії настав зовсім нещодавно, завдяки викладачу на ім'я Едді Маккарті.

Вчитель пожертвує свою нирку учневі / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

"У середині лютого, я думаю, ця історія просто поширювалася, можливо, на Facebook або десь ще, і, можливо, один із моїх друзів міг написати мені повідомлення на кшталт: "Гей, це твій учень". Я побачив це, а потім наступного дня або, можливо, через день після цього я пішов і здав аналізи. Ми підійшли одне одному", - розповів він.

Процес зайняв п'ять місяців, але Маккарті заявив, що жодного разу не сумнівався.

"Він був у моєму класі цього року, і він така хороша дитина. Побачивши цю новину, я вирішив, що, принаймні, спробую", — сказав Маккарті.

Вчитель геометрії спочатку планував залишитися анонімним, але його власні батьківські інстинкти підказували йому, що сім'я Маккорміка захоче дізнатися про свого донора.

Вчитель з учнем та його батьками / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

За його словами, він не знав, як зателефонувати і навіть написав сценарій. Він міг сказати будь-що — сім'я, як повідомляється, була шокована хорошими новинами.

"Я ніколи не зможу віддячити йому за все, що він зробив для нас. Він чудова людина", - сказав батько.

Зі свого боку, мама хлопчика додала: "Я просто втратила дар мови… Я могла б дякувати йому все життя, і цього все одно ніколи не буде достатньо за те, що він робить".

Вчитель пожертвує свою нирку учневі / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

Але Маккарті сказав, що він просто дуже радий допомогти своєму учневі і закликає інших перевіритися на наявність потенційних збігів.

"Технічно вам не потрібні обидві нирки. То чому б не допомогти тому, хто справді цього потребує?" - сказав він.

Операції відбудуться 19 липня в лікарні університету Мічигану в Анн-Арборі.

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