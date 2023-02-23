Вчитель зґвалтував 12-річну дівчинку та інсценував власну смерть: як викрили злочинця

Вчитель прийшов до суду тільки через 9 місяців після своєї "смерті".

В Індії у штаті Біхар 39-річний вчитель зґвалтував 12-річну дівчинку. Щоб уникнути відповідальності чоловік інсценував власні похорони, проте мати жертви викрила його обман.

Про це пише ВВС.

39-річний вчитель Ніраджу Моді зґвалтував 12-річну дівчинку на полі цукрової тростини. Справа у тому, що в Індії у бідних селах немає туалетів, а тому дитина пішла на поле справити потребу і стала жертвою свого ж вчителя. Він водночас пригрозив дівчинці, що зняв відео статевого акту і опублікує його, якщо дитина комусь про це розповість. Дівчинка врешті вирішила зізнатись про насильство своїй матері, а та звернулась до правоохоронних органів.

Згодом батько 39-річного вчителя заявив, що підозрюваний помер від "хвороби". Для цього він сфальшував документ про смерть та приніс його до суду. Згодом через смерть фігуранта справи розслідування вирішили завершити.

Проте мати дівчинки, хоч вона була і дуже бідною, проте вирішила, що родина ґвалтівника бреше про його смерть, а тому вирішила добитись правди. У віддалених селах Індії, де стався злочин, член сім'ї померлого повинен подати свій унікальний біометричний ідентифікаційний номер і отримати підписи п'яти жителів села, які засвідчують смерть.

Мати дівчинки вирішила розпитати у селі про те, чи дійсно помер 39-річний вчитель, проте цього ніхто не зумів підтвердити.

"Наші села міцно згуртовані. Кожен знає всіх. Смерть ніколи не буває непоміченою або нечуваною", - каже адвокат жертви Джай Каран Гупта.

Батько чоловіка заперечував те, що його син живий та заявив, що він вчинив кремацію його тіла на березі річки. Це він підтверджував квитанціями із нібито організації похорону та фото.

Фото: BBC

Після своїх сумнівів мати потерпілої знову звернулась до суду з проханням відновити справу, проте там почали вимагати від неї доказів, що чоловік живий. Тоді жінка пішла до сільської ради, де мешкав нападник. Місцеві депутати почали розпитувати у селян, чи чули вони щось про смерть чоловіка. Проте виявилось, що у селі не було таких, хто хоч щось би знав про це. Тоді слідчі засумнівались у тому, що підозрюваний помер, та анулювали його свідоцтво про смерть.

Після цього поліція арештувала батька підозрюваного, оскільки він брехав суду. Сам Ніраджу Моді прийшов до суду після 9 місяців з дня "своєї смерті". У січні 2023 року суд визнав вчителя винним у зґвалтуванні дівчинки та засудив його до 14 років ув'язнення. Він присудив потерпілій компенсацію в розмірі 300 000 рупій (3 628 доларів США). Батьку чоловіка загрожує до 7 років позбавлення волі за підроблення документів.

Фото: BBC

Родина дівчинки в Індії живе у бідності, в їхньому будинку навіть немає вікон. Батько сімейства працює за 1700 кілометрів від дому. Після насильства дівчинка відмовилась ходити до школи через пережите, вона живе у своїй темній кімнаті. Вже 4 роки вона не відвідує навчальні заклади, а її підручники родина продала.

"Її шкільне життя закінчилося. Я надто боюся, щоб дозволити їй піти до школи. Сподіваюся, ми зможемо її одружити", - сказала її мати.

Жінка також радіє, що вона попри всі складнощі, змогла добитись того, що кривдника її доньки покарали.

Нагадаємо, житель Львівщини роками ґвалтував дівчинку. Чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Дітей часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток.

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