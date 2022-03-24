Вчителі на пенсії повертатимуться до роботи: в Польщі розповіли, як організовують навчання для дітей-біженців з України

Вчителі на пенсії повертатимуться до роботи: в Польщі розповіли, як організовують навчання для дітей-біженців з України

Місцева влада також планує набирати вчителів з числа українців, які прибули до Польщі.

Десятки тисяч дітей з України вже пішли до школи у Польщі. Внаслідок цього Міносвіти Польщі просить пенсіонерів повертатись до викладання у новостворених підготовчих класах, а місцева влада набирає вчителів з числа біженців, які прибули з України.

Про це пише Notesfrompoland.

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За словами міністра освіти Польщі Пшемислава Чарнека, в середині березня в польських школах було зареєстровано 42 500 учнів з України. Водночас ці цифри залишаються невеликими в порівнянні з приблизно 600-650 тис. дітей, які прибули до Польщі з України від 24 лютого. За оцінками Міносвіти, якби 500 тис. дітей почали відвідувати школи, їхня освіта коштувала б 10 мільярдів злотих на рік.

Зазаначається, що більшість дітей з України пішли до звичайних класів у польських школах. Проте Міносвіти планує створити більше спеціальних підготовчих класів.

"Це "менш напружена" та "найбільш гнучка форма", особливо для учнів, які не розмовляють польською", — зазначив Чарнек.

За його словами, це не означатиме, що українських дітей відділять від поляків. Всі діти разом займатимуться фізкультурою, гратимуть в ігри, братимуть участь у змаганнях тощо.

Чарнек каже, що сформовано близько 500 підготовчих класів. Також підготовлені фінансові інструменти, які забезпечують кошти на їх створення.

Оскільки школи вже намагаються знайти достатню кількість персоналу, нові правила дозволять колишнім вчителям, які вийшли на пенсію, повернутися до роботи в цих підготовчих класах. Вчителям також буде дозволено працювати понаднормово на власний розсуд та з дозволу регіонального суперінтенданта.

Водночас президент Спілки польських учителів Славомір Броняж зазначив, що польським вчителям також доведеться боротися з мовним бар’єром, проте вони впораються.

"Ми не знаємо, скільки дітей прийде до шкіл, не знаємо, як довго. Вчителям також доведеться боротися з мовним бар’єром. Я впевнений, що вони впораються, але для цього знадобляться великі зусилля", — каже Броняж.

Місцева влада також планує набирати вчителів з числа українців, які прибули до Польщі. До міського бюро зайнятості в Кракові протягом трьох днів після створення нової бази вакансій для українських вчителів надійшло 150 заяв. Чимала кількість з них — люди, які раніше викладали в Україні.

Деякі з них розмовляють польською мовою, хоча більшість знає лише українську та/або російську. Тому міська влада планує мовні курси в поєднанні з модулем підготовки вчителів до роботи в польській освіті.

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