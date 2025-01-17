Вчителька народила дитину від 13-річного учня: батько підлітка спантеличив реакцією – фото

У США ще одна вчителька потрапила в халепу після того, як її звинуватили в сексі з учнем. Цього разу доросла жінка народила малюка від 13-річного хлопчика, який, як повідомляється, жив із нею протягом багатьох років.

Про це пише 6abc.

Колишній вчительці з Південного Джерсі – Лаурі Карон – висунуто безліч звинувачень після того, як батько жертви "з'ясував", що дитина Карон – від його сина-підлітка. За словами слідчих, батько навіть написав допис у Facebook у грудні 2024 року, в якому стверджував, що п'ятирічна дитина Карон дуже схожа на нього і його сина.

Карон заарештували 15 січня за звинуваченням у сексуальному насильстві за обтяжувальних обставин, сексуальному насильстві та загрозі благополуччю дитини.

Передбачувані злочини сталися між 2016 і 2020 роками в будинку підозрюваної. Поліція стверджує, що жертві було 13 років, і учень жив із 28-річною вчителькою, коли 2019 року народилася їхня дитина.

Поліція додала, що Карон навчала потерпілого та його брата в 5-му класі, і що з роками вона подружилася з родиною хлопчика, врешті-решт дозволивши братам та їхній сестрі ночувати у своєму будинку. Судові документи показали, що візити почалися з однієї або двох ночей на тиждень і врешті-решт призвели до того, що діти залишилися з Карон на постійній основі від 2016 до 2020 року.

Як розповіла поліції його сестра, хлопчик почав спати в одному ліжку з Карон, коли йому було 11 років. Вона додала, що діти спали в спільній кімнаті на іншому поверсі, але щоранку її брат опинявся в ліжку вчительки. Вона також стверджувала, що Карон йшла у ванну кімнату і зачиняла її, коли там був її брат.

Лаура Карон / Фото: Cape May County Correctional Center

Сам підліток повідомив сестрі в SMS, що він є батьком п'ятирічної дитини Карон, але вона повинна тримати це в таємниці, згідно з документами.

Брат 13-річного також розповів поліції, що нібито бачив, як Карон сексуально напала на його брата, коли він думав, що вона спить.

Поліція стверджує, що хлопчик підтвердив на допиті, що мав сексуальні стосунки зі своєю вчителькою і що він є батьком її дитини. Він продовжував контактувати з Карон до того, як його батько опублікував допис у Facebook.

Карон утримується за ґратами у виправному центрі округу Кейп-Мей.

Нагадаємо, у грудні в США колишня вчителька, яка мала статеві стосунки з п'ятьма учнями і народила дитину від одного з них, дізналася про свою долю після того, як їй винесли вирок у суді. Їй заборонили бачитися з малюком.

Читайте також: