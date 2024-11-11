Вчителька спокусила 13-річного учня марихуаною та зайнялася з ним сексом у машині – фото

У США вчителька заманила 13-річного хлопчика канабісом і піддала його сексуальному насильству у своєму класі, а потім зайнялася з ним сексом у своїй машині.

Про це повідомляє Daily Star.

Поліція заарештувала 43-річну викладачку з долини Сан-Фернандо Колін Джо Матаріко, якій висунуто численні звинувачення в розпусних діях з неповнолітніми та наданні марихуани неповнолітньому. Поліцейські, які проводили розслідування, заявили, що каліфорнійська вчителька "чіплялася до 13-річної жертви у своєму класі і піддавала її сексуальному насильству, а пізніше переконала її вступити в статевий акт у своєму автомобілі".

Колін Джо Матаріко / Фото: LAPD

Назва школи, де вона викладала, і її поточний статус зайнятості поки що не розголошуються, але поліція повідомила, що вона утримується під вартою замість застави в розмірі 1,3 мільйона доларів США.

Поліція вважає, що можуть з'явитися й інші ймовірні жертви, і закликає всіх, хто володіє інформацією, зв'язатися з детективами відділу у справах неповнолітніх поліції Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, тим часом 25-річна вчителька займалася сексом з 12 хлопчиками, заманюючи їх вейпами. Тепер вона стверджує, що вагітна.

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