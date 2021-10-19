Вчителька, яка зґвалтувала 12-річного учня і вийшла за нього заміж, розкаялась перед смертю: "Усім зіпсувала життя"

Вчителька, яка зґвалтувала 12-річного учня і вийшла за нього заміж, розкаялась перед смертю: "Усім зіпсувала життя"

Скандальна вчителька померла у 2020 році.

Скандально відома вчителька із штату Вашингтон Мері Кей Летурно, яка зґвалтувала 12-річного учня, а потім вийшла за нього заміж, перед смертю розкаялась у вчиненому.

Про це пише nypost.com.

Мері Кей Летурно померла у віці 58 років від раку товстої кишки. Перед смертю жінка розкаялась у вчиненому.

"Справа у тому, що вона усвідомила, що в 1996 році зіпсувала життя собі та багатьом іншим людям. Вона перепросила за свій вчинок", - розповів друг жінки.

Як зазначається, Летурно в 1997 році визнала себе винною через сексуальні стосунки із 12-річним Віллі Фуалау. Вона відсиділа за ґратами 7 років. Проте у 2005 році жінка вийшла заміж за Фуалау. У пари народилось двоє дітей, а у 2017 році чоловік подав заяву на розлучення. Після смерті Мері Кей Летурно Віллі Фуалау, який є жертвою сексуального насильства, заявив, що він "втратив частину себе".

Водночас, на момент, коли вчителька зґвалтувала 12-річного підлітка, у неї вже було четверо дітей. Сама жінка переконувала, що не знала, що її стосунки із 12-річним учнем є незаконними.

Нагадаємо, колишня вчителька з Сіетла (США) Мері Кей Летурно, яка відсиділа у в'язниці за сексуальний зв'язок зі школярем, померла від онкології у віці 58 років. Інтимні стосунки викладачки з її школярем зав'язалися, коли їй було 34 роки, а йому - 12.

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