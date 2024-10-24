Вчителька займалася сексом із 12 хлопчиками, заманюючи їх вейпами: вона стверджує, що вагітна

25-річна вчителька, яку звинувачують у сексуальних стосунках із 12 хлопчиками після того, як вона "заманювала їх вейпами", сказала поліцейським, що вона вагітна, коли її заарештовували.

Про це повідомляє Daily Star.

Колишня вчителька природничих наук Джейден Чарльз була заарештована в березні і звинувачена за двома пунктами звинувачення в сексуальному насильстві над дитиною за обтяжувальних обставин і двома пунктами звинувачення в грумінгу. Згідно з тюремними записами, її застава була встановлена в розмірі 400 000 доларів. Вважається, що її власна мати навіть донесла на неї поліції.

Молоду вчительку, яка раніше працювала в школі в Техасі, заарештували після того, як маршали міста Еліс розглянули повідомлення про те, що учні курять вейп у школі. Міський маршал Джо Мартінес заявив, що вчителька давала дітям вейпи понад півтора року тому, ще до того, як почала викладати.

Джейден Чарльз

Начальниця поліції Еліс Іден Гарсія розповіла Scripps News Corpus Christi, що Чарльз сказала офіцерам, які заарештовували її, що вона вагітна і офіційні особи додали, що в цій справі може бути до 12 ймовірних жертв.

Чарльз вирішила звільнитися з роботи в школі після того, як стало відомо про ці звинувачення. Маршал Мартінес розповів, що Чарльз нібито мала неналежний контакт з двома учнями до того, як почала працювати в школі, згідно з місцевими повідомленнями.

Джейден Чарльз

Влада все ще розслідує цю справу і сподівається поговорити з більшою кількістю можливих жертв, але щонайменше п'ять різних учнів чоловічої статі – четверо з яких, за словами поліції, підтвердили неналежні стосунки з Чарльз, а також те, що вона давала вейпи з ТГК і алкоголь деяким учням – вже були опитані. Маршал Мартінес сказав ще в березні: "Я думаю, що ми висунемо ще декілька звинувачень".

Деякі батьки розповіли поліції, що хвилюються через те, що їхні діти пішли з учителькою. Еліс Гарсія розповіла KIII 3 News: "У нас є батьки, які були стурбовані і зробили декілька дзвінків про те, що їхні діти були з учителькою. У нас є відеозапис, на якому вчителька зустрічається з учнем в одному з готелів".

Джейден Чарльз

Гарсія додала, що хоча поліція отримала відеозапис Чарльз з учнем в готелі, вона не може підтвердити, що саме там відбувалося. Поліція не вважає, що на території школи мала місце якась сексуальна активність.

Нагадаємо, директор школи займався сексом із колегою в шафі для мітел. Також його звинуватили у мастурбації на території навчального закладу.

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