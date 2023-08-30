Вчителя відправили до в'язниці через секс на побаченні: що він накоїв

У США до 2 років позбавлення волі засудили шкільного вчителя, оскільки він запросив на побачення та зайнявся сексом з 16-річною дівчиною. Він заявив, що вважав, що його партнерці 20 років.

Про це пише американське видання CBS 58.

У вівторок, 29 серпня, вчителя музики з Берлінгтона у США визнали винним у сексуальних стосунках з неповнолітньою. За версією слідства, у лютому 2021 року Закарі Вендт запросив 16-річну дівчину на побачення, вважаючи, що їй виповнилося 20 років. У заяві йдеться, що дівчина відмовилася і повідомила йому свій справжній вік.

Прокурори стверджують, що вони продовжували листуватися, а через місяць вчитель зв'язався з жертвою, забрав її і привіз до себе додому, де пригостив алкоголем. У кримінальній заяві йдеться про те, що Вендт вступив у статевий зв'язок з жертвою після того, як вона сп'яніла.

Слідство стверджує, що це повторилося в травні або червні, а в листопаді Вендт нібито попросив жертву надіслати йому відверто сексуальні фотографії.

Вендт був співробітником шкільного округу Вітленд J1. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у США судять 26-річну вчительку, яка займалась сексом зі своїм 17-річним учнем.

Читайте також: