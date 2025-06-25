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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Вчіться в України": французький генерал назвав роль ЗСУ у європейській безпеці

На думку Мішеля Яковлеффа, Україна стане школою військової майстерності для військових країн-членів НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Українські військові

Україна має найсильнішу та та найпрогресивнішу армію в Європі

Україна, попри відсутність членства в ЄС та НАТО, вже відіграє ключову роль у європейській безпеці. На думку французького аналітика та ексзаступника начштабу Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал-майора у відставці Мішеля Яковлеффа, саме українська армія є сьогодні найсильнішою та найпрогресивнішою в Європі, що створює нові стандарти для Північноатлантичного альянсу.

Про це Мішель Яковлефф розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

У відповідь на питання про роль України в європейській «родині» — чи то «падчерки», чи «невістки» — Яковлефф підкреслив, що ця роль буде значною.

«Я не знаю, яка саме [роль — ред.]. Але це буде не маленька роль. Тому що сьогодні найсильніша армія серед країн НАТО — вона не з Альянсу. Найсильніша армія — це ЗСУ. Найпрогресивніша, єдина, яка знає, що таке реальна війна», — заявив генерал.

За його словами, європейські країни стануть «бенефіціарами» від присутності України, оскільки матимуть змогу тренуватися з українською армією та вдосконалювати свої військові навички.

Яковлефф наголосив, що українські військові є лідерами у використанні безпілотників, наведенні на цілі, логістиці та порятунку поранених в умовах високоінтенсивної війни.

«Розумієте, ми будемо використовувати безпілотники на тому ж рівні, що й українська армія. Ми навчимося наведення на цілі, будемо вдосконалюватися, займатися логістикою, вчитись доглядати за пораненими», — пояснив він.

Французький генерал вважає, що сьогоднішній стандарт НАТО поступається українському стандарту у цих сферах. Єдине, що НАТО справді робить краще — це маневри та організація перекидання сил, оскільки українські підрозділи зараз зосереджені на лінії фронту.

«Високоінтенсивна, масована війна, безпілотники, виявлення цілей і так далі — тут саме Україна є вчителем [для НАТО — ред.]», — підкреслив Яковлефф.

Він додав, що американці також згодом зрозуміють, що відстають у своєму розвитку. Таким чином, співпраця між Європою та Україною є взаємно вигідною.

«Отже, це не вулиця з одностороннім рухом, не лише Європа у своїй великій щедрості збирається допомогти Україні, це вулиця з двостороннім рухом. Якщо ви хочете швидко створити армію, яка заслуговує на довіру, то йдіть вчитися до школи в Україні», — підсумував Мішель Яковлефф.

Нагадаємо, відставний генерал армії США Бен Годжес також вважає, що саме НАТО має вчитися в української армії, а не навпаки. На його думку, більшість армій НАТО поступаються Збройним силам України за рівнем бойової підготовки та ефективності.

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