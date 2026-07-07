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Вчитель на уроці заявив, що радіє, бо "Путін вбиває українців": усе закінчилося несподівано
У Британії звільнили з роботи вчителя, який заявив, що «українці — нацисти, яких створили мільярдери».
У Великій Британії вчитель заявив учням, що «українці — нацисти», а «геї та трансгендери — психічно хворі». Після скандалу йому заборонили викладати.
Про це пише британське видання dailymail.com.
60-річний Вільям Гарвуд під час розслідування щодо порушення службової дисципліни заявив, що має «право на свої релігійні переконання в ісламі та на філософські переконання щодо антинацизму».
Ці висловлювання вчитель зробив під час уроку історії для учнів 11-го класу лише через кілька днів після початку роботи в католицькій добровільній академії Сент-Мері в Менстоні (Західний Йоркшир), коли один з учнів запитав його: «Чи бувають справедливі війни?», на що той відповів: «Так».
Як стало відомо комісії Агентства з регулювання освіти (TRA), він заявив класу, що «радіє» тому, що президент Росії Володимир Путін вбиває «сатанинських нацистів» в Україні, а також заявив, що світом керують мільярдери, які створили «злих українців».
Як стало відомо, під час того ж самого уроку вчитель також висловив думки про те, що «геї та трансгендери психічно хворі» та що «мільярдери є причиною появи трансгендерів, вони друкують це в ЗМІ та впливають на людей».
Гарвуд заявив, що він не висловлював думки щодо геїв, «але наголосив, що він мусульманин і що ця його позиція загальновідома, а учні неправильно це інтерпретували та створили про нього хибний образ».
У своїх показаннях він зазначив, що його ісламська позиція щодо питань трансгендерності, яка, на його думку, також «збігається з традиційними британськими цінностями», була використана для того, щоб «стверджувати, що він становить психологічну загрозу добробуту дітей».
Вчитель додав, що це потім було використано для «емоційної маніпуляції фахівцями з питань захисту дітей».
Комісія заявила, що «вважає коментарі Гарвуда явно недоречними та абсолютно не пов’язаними з темою уроку з історії нацистської Німеччини».
Він приєднався до колективу школи наприкінці вересня 2023 року та пропрацював лише три дні наступного тижня, коли й висловив свої коментарі.
TRA встановила, що коментарі Гарвуда були рівнозначні виправданню вторгнення Росії до України перед учнями.
Вона також встановила, що коментарі Вільяма Гарвуда щодо українців, а також геїв і трансгендерних осіб «відповідають ознакам дискримінаційної поведінки».
Проте комісія відхилила звинувачення в тому, що він стверджував, нібито теракти 11 вересня були сплановані урядом США.
Комісія зазначила, що існує високий ризик повторення таких дій, і заборонила йому викладати протягом шести років.
Тепер Гарвуд не зможе подати клопотання про скасування заборони до червня 2032 року.