Вчитель на уроці заявив, що радіє, бо "Путін вбиває українців": усе закінчилося несподівано

У Британії покарали вчителя за висловлювання про українців / © Freepik

Реклама

У Великій Британії вчитель заявив учням, що «українці — нацисти», а «геї та трансгендери — психічно хворі». Після скандалу йому заборонили викладати.

Про це пише британське видання dailymail.com.

60-річний Вільям Гарвуд під час розслідування щодо порушення службової дисципліни заявив, що має «право на свої релігійні переконання в ісламі та на філософські переконання щодо антинацизму».

Реклама

Ці висловлювання вчитель зробив під час уроку історії для учнів 11-го класу лише через кілька днів після початку роботи в католицькій добровільній академії Сент-Мері в Менстоні (Західний Йоркшир), коли один з учнів запитав його: «Чи бувають справедливі війни?», на що той відповів: «Так».

Як стало відомо комісії Агентства з регулювання освіти (TRA), він заявив класу, що «радіє» тому, що президент Росії Володимир Путін вбиває «сатанинських нацистів» в Україні, а також заявив, що світом керують мільярдери, які створили «злих українців».

Як стало відомо, під час того ж самого уроку вчитель також висловив думки про те, що «геї та трансгендери психічно хворі» та що «мільярдери є причиною появи трансгендерів, вони друкують це в ЗМІ та впливають на людей».

Гарвуд заявив, що він не висловлював думки щодо геїв, «але наголосив, що він мусульманин і що ця його позиція загальновідома, а учні неправильно це інтерпретували та створили про нього хибний образ».

Реклама

У своїх показаннях він зазначив, що його ісламська позиція щодо питань трансгендерності, яка, на його думку, також «збігається з традиційними британськими цінностями», була використана для того, щоб «стверджувати, що він становить психологічну загрозу добробуту дітей».

Вчитель додав, що це потім було використано для «емоційної маніпуляції фахівцями з питань захисту дітей».

Комісія заявила, що «вважає коментарі Гарвуда явно недоречними та абсолютно не пов’язаними з темою уроку з історії нацистської Німеччини».

Він приєднався до колективу школи наприкінці вересня 2023 року та пропрацював лише три дні наступного тижня, коли й висловив свої коментарі.

Реклама

TRA встановила, що коментарі Гарвуда були рівнозначні виправданню вторгнення Росії до України перед учнями.

Вона також встановила, що коментарі Вільяма Гарвуда щодо українців, а також геїв і трансгендерних осіб «відповідають ознакам дискримінаційної поведінки».

Проте комісія відхилила звинувачення в тому, що він стверджував, нібито теракти 11 вересня були сплановані урядом США.

Комісія зазначила, що існує високий ризик повторення таких дій, і заборонила йому викладати протягом шести років.

Реклама

Тепер Гарвуд не зможе подати клопотання про скасування заборони до червня 2032 року.

Новини партнерів