Світ
324
2 хв

Вчитель приватної школи скористався відключеними камерами спостереження та поглумився над 5-річною ученицею

Вчителя приватної школи викрили у непристойних діях щодо дитини.

Наталія Магдик
Дитина

Дитина / © pixabay.com

В Індії у Кукші вчителя приватної школи звинувачують у надрузі щодо 5-річної учениці. Родина дівчинки подала скаргу після інциденту, що призвело до затримання вчителя. Біля відділку поліції спалахнули протести, а на сьогодні оголошено страйк у селі.

Про це пише видання Bhaskar English.

Інцидент стався у четвер у селі Танда, блок Багх. Дівчинка плакала всю ніч, а вранці у п’ятницю, коли родина запитала, розповіла про зловживання.

Сім’я одразу звернулася до поліції Танда та подала заяву (FIR). Поліція затримала підозрюваного вчителя Сатйендру Тьягі, мешканця Шеопура, і взяла його під варту. Триває оформлення документів та розслідування.

Пізно ввечері у п’ятницю велика кількість жінок разом із родиною дівчинки зібралася біля відділку поліції Танда. Вони оточили будівлю та вимагали, щоб підозрюваного вивели. Крики та лозунги тривали до близько 23:00. Протест завершився лише після втручання поліції.

Сьогодні у Танда оголошено страйк на знак протесту проти інциденту. О 12:00 відбудеться мовчазна хода для підвищення обізнаності.

Члени родини повідомили, що медичне обстеження у приватній лікарні підтвердило факт домагання. Також вони стверджують, що встановлені в школі камери спостереження не працювали, і керівництво школи їх не ремонтувало та не замінювало.

Старший офіцер поліції Кукші Суніл Гупта підтвердив, що вчителя ідентифіковано та взято під варту. Він додав, що подальші дії тривають, а слідство у справі продовжується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одружений 44-річний пасажир літака напав на дівчину, яка заснула, та скоїв сексуальні дії. У суді він зізнався, що жертва не давала згоди.

324
