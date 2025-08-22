- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 696
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчителька зайнялася сексом з трьома 11-класниками, поки чоловік був в армії: як її покарають
В Ізраїлі 43-річна вчителька англійської мови, мати двох маленьких дітей, запросила до себе додому трьох учнів 11 класу у віці 17 років. З двома з них вона вступила в статевий зв’язок, тоді як третій спостерігав за тим, що відбувається.
Про це пишуть ізраїльські ЗМІ.
Зв’язки зі школярами розпочалися у вересні 2024 року та тривали до січня 2025-го. Учителька заявила на судді, що займалася сексом з учнями, бо її чоловік перебував на військовій службі, а вона почувалася «самотньою та у кризовому стані».
Батько одного з учнів розповів, що ніколи не міг уявити, що щось подібне може статися в школі їхньої дитини.
«Ми її не знаємо, бо вона не була вчителькою нашого сина; просто важко повірити, що цей інцидент реальний», — сказав він.
Один із причетних учнів розповів виданню, що інцидент був «добре відомий у школі» і що «всі про нього говорили».
«Вона фліртувала з нами. Ми курили з нею під час перерви. Ми відчували, що вона наша подруга. Я не знаю жодного учня нашого віку, який би відмовився зайнятися сексом з вчителькою, яка так виглядає і яка була ініціатором цих стосунків», — сказав юнак.
Натомість ізраїльські правозахисник заклиають вважати цей інцидент зґвалтуванням.
«За своєю природою ці стосунки не могли мати вільної згоди. Усім нам зрозуміло, що якби це був вчитель-чоловік, а учениця-жінка, реакція була б набагато жорсткішою. Заперечення жорстокого поводження з учнями чоловічої статі нормалізує їхнє насильство», — каже керівниця освітнього відділу Асоціації кризових центрів допомоги жертвам зґвалтування в Ізраїлі.
Згідно з ізраїльським законом, 17-річні вважаються дорослими стосовно статевих стосунків за згодою. Справу було вирішено закрити її за відсутністю вини, тобто кримінального правопорушення не було скоєно. Тим не менш, вчительку довічно позбавили професійної ліцензії та усунули від роботи в системі освіти.
