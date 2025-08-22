Вчителька зайнялася сексом з трьома 11-класниками, поки чоловік був в армії: як її покарають

Самотність у тилу: вчителька пояснила інтимні зв’язки з учнями службою чоловіка / © Pexels

Реклама

В Ізраїлі 43-річна вчителька англійської мови, мати двох маленьких дітей, запросила до себе додому трьох учнів 11 класу у віці 17 років. З двома з них вона вступила в статевий зв’язок, тоді як третій спостерігав за тим, що відбувається.

Про це пишуть ізраїльські ЗМІ.

Зв’язки зі школярами розпочалися у вересні 2024 року та тривали до січня 2025-го. Учителька заявила на судді, що займалася сексом з учнями, бо її чоловік перебував на військовій службі, а вона почувалася «самотньою та у кризовому стані».

Реклама

Батько одного з учнів розповів, що ніколи не міг уявити, що щось подібне може статися в школі їхньої дитини.

«Ми її не знаємо, бо вона не була вчителькою нашого сина; просто важко повірити, що цей інцидент реальний», — сказав він.

Один із причетних учнів розповів виданню, що інцидент був «добре відомий у школі» і що «всі про нього говорили».

«Вона фліртувала з нами. Ми курили з нею під час перерви. Ми відчували, що вона наша подруга. Я не знаю жодного учня нашого віку, який би відмовився зайнятися сексом з вчителькою, яка так виглядає і яка була ініціатором цих стосунків», — сказав юнак.

Реклама

Натомість ізраїльські правозахисник заклиають вважати цей інцидент зґвалтуванням.

«За своєю природою ці стосунки не могли мати вільної згоди. Усім нам зрозуміло, що якби це був вчитель-чоловік, а учениця-жінка, реакція була б набагато жорсткішою. Заперечення жорстокого поводження з учнями чоловічої статі нормалізує їхнє насильство», — каже керівниця освітнього відділу Асоціації кризових центрів допомоги жертвам зґвалтування в Ізраїлі.

Згідно з ізраїльським законом, 17-річні вважаються дорослими стосовно статевих стосунків за згодою. Справу було вирішено закрити її за відсутністю вини, тобто кримінального правопорушення не було скоєно. Тим не менш, вчительку довічно позбавили ​​професійної ліцензії та усунули від роботи в системі освіти.

Раніше повідомлялося, що на Волині вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школярів.