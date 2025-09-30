Вчителька зґвалтувала 11-річного учня, поки її чоловіка не було вдома: жінку суворо покарали

Вчительку засудили через секс із школярем / © Daily Mail

У США до 10 років позбавлення волі засудили вчительку, яку звинуватили у сексуальному насильстві над учнем 6 класу.

Про це пише dailymail.co.uk.

34-річна Еллі Бардфілд, яка працювала замісником вчителя в державній школі Декейтура в штаті Іллінойс, була затримана в квітні 2024 року в своєму будинку після того, як хлопчик допоміг поліції в проведенні спецоперації.

Мати трьох дітей визнала себе винною в сексуальному насильстві над дитиною, зізнавшись, що заманила шестикласника до свого будинку під приводом «ігор», а потім зґвалтувала його.

Злочин розкрила мати школяра, яка почала помічати, що її син змінився. Потім вона зауважила, що педагогиня надіслала школяру 700 доларів. Після розмови із мамою хлопчик зізнався, що у нього був секс із вчителькою.

Коли поліція допитала хлопчика, він розповів, що Бардфілд відвела його до своєї спальні, де вони поцілувалися, а потім вона зняла з них одяг.

Вони зайнялися сексом на її ліжку, яке вона ділила зі своїм чоловіком Кейсі Ньютоном Бардфілдом, будівельником, розповів хлопчик.

Дитина розповіла, що вони із вчителькою також обмінювались інтимними фото. Щоб викрити педагогиню, хлопчик погодився на співпрацю із слідством та написав вчительці повідомлення, що він сумує за нею. Вона відповіла, що — теж. Згодом педагогиню затримали.

На суді вона провину визнала та розкаялась. Жінка зазначила, що втратила дім та родину. Прокурор та родина хлопчика просили призначити вчительці 40 років позбавлення волі, проте суддя покарав її на 10 років тюрми.

