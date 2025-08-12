Вчителька зґвалтувала 11-річного учня: шокувальні подробиці

Еллі Бардфілд / © mirror.co.uk

У США одружена вчителька привела 11-річного учня додому на «побачення», а потім зґвалтувала його.

Про це пише mirror.co.uk.

Вчителька зі США Еллі Бардфілд під час «побачення» поцілувала хлопчика, роздягла його і зайнялася з ним сексом на ліжку, яке вона зазвичай ділила зі своїм партнером у спільному будинку. За це їй загрожує до 40 років позбавлення волі.

Суд заслухав свідчення 34-річної Бардфілд, яка протягом кількох місяців передавала хлопцеві 700 доларів через застосунок, а також обмінювалася з ним оголеними фотографіями в SnapChat.

Але батьки жертви помітили, що хлопець «поводиться інакше» вдома, і, перевіривши його телефон і соціальні мережі, виявили, що він був за адресою Бардфілд в Маунт-Зіоні, штат Іллінойс, за місяць до цього. Вони зустрічалися для того, що вчителька назвала «ігровими побаченнями» — зустрічі, які одного разу призвели до сексу.

Коли батьки хлопчика запитали його про спілкування зі вчителькою, він зізнався в тому, що сталося, і сім’я звернулася в поліцію. Батьки також побачили фотографії свого сина і вчительки разом у неї вдома.

Налякана мати відвезла його до лікарні, де в квітні 2024 року, після того, як він розповів про зґвалтування, персонал провів експертизу. Згодом вчительку вдалось викрити.

Бардфілд, яка одружена з будівельником, була звільнена одразу після того, як у квітні минулого року стало відомо про звинувачення.

