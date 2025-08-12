ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1359
Час на прочитання
2 хв

Вчителька зґвалтувала 11-річного учня: шокувальні подробиці

Вчительку викрили батьки 11-річного хлопчика і тепер їй загрожує до 40 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Еллі Бардфілд

Еллі Бардфілд / © mirror.co.uk

У США одружена вчителька привела 11-річного учня додому на «побачення», а потім зґвалтувала його.

Про це пише mirror.co.uk.

Вчителька зі США Еллі Бардфілд під час «побачення» поцілувала хлопчика, роздягла його і зайнялася з ним сексом на ліжку, яке вона зазвичай ділила зі своїм партнером у спільному будинку. За це їй загрожує до 40 років позбавлення волі.

Суд заслухав свідчення 34-річної Бардфілд, яка протягом кількох місяців передавала хлопцеві 700 доларів через застосунок, а також обмінювалася з ним оголеними фотографіями в SnapChat.

Але батьки жертви помітили, що хлопець «поводиться інакше» вдома, і, перевіривши його телефон і соціальні мережі, виявили, що він був за адресою Бардфілд в Маунт-Зіоні, штат Іллінойс, за місяць до цього. Вони зустрічалися для того, що вчителька назвала «ігровими побаченнями» — зустрічі, які одного разу призвели до сексу.

Коли батьки хлопчика запитали його про спілкування зі вчителькою, він зізнався в тому, що сталося, і сім’я звернулася в поліцію. Батьки також побачили фотографії свого сина і вчительки разом у неї вдома.

Налякана мати відвезла його до лікарні, де в квітні 2024 року, після того, як він розповів про зґвалтування, персонал провів експертизу. Згодом вчительку вдалось викрити.

Бардфілд, яка одружена з будівельником, була звільнена одразу після того, як у квітні минулого року стало відомо про звинувачення.

Нагадаємо, одруженого українця шантажували через його інтимний зв’язок з чоловіком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie