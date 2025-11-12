ТСН у соціальних мережах

Вчителька зіпсувала дітям свято, сказавши, що Санта - міф: школу перевіряє міська рада

Вчителька потрапила у центр уваги після того, як розповіла дітям «правду» про Санту.

Санта Клаус

Санта Клаус / © Pixabay

В одній зі шкіл шотландського міста Абердин розгорівся скандал після того, як учителька нібито повідомила учням, що Санта-Клауса не існує. Через скарги батьків ситуацію вже розслідує міська рада.

Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент стався у школі Greenbrae Primary School під час уроку, присвяченого Дню всіх святих. Під час обговорення діти 9–10 років почали ставити питання про святих, зокрема про Святого Миколая, якого у світі знають як Father Christmas або Санта-Клауса. Саме тоді вчителька, за словами очевидців, нібито сказала, що «Санта не справжній».

Ці слова розчарували багатьох учнів і викликали обурення серед батьків, які заявили, що школа «зруйнувала магію Різдва».

«Це було негарно, діти справді засмутилися», — розповіла мати одного з п’ятикласників.

«Діти не залишаються маленькими надовго. Це особливий час, і не варто його псувати», — додала інша мама.

Представник Абердинської міської ради підтвердив факт інциденту та повідомив, що вже розпочато перевірку: «Учні шостого класу брали участь у розмові про День усіх святих, яка привела до запитань про Святого Миколая. Ми вже провели роботу з персоналом, аби надалі вчителі могли обережніше вести подібні дискусії».

Влада міста підкреслила, що «цінує магію та радість святкового сезону» і подякувала батькам, які звернулися з зауваженнями.

Однак думки серед батьків розділилися. Дехто вважає, що вчителька мала право сказати правду, а інші наполягають, що це має бути рішенням родини.

«Діти цього віку зазвичай уже знають, що Санта — вигаданий персонаж. Але все ж краще, щоб це пояснювали батьки, а не школа», — зазначила мама семикласника.

Ситуація викликала жваве обговорення у британських соцмережах. Багато користувачів писали, що «вчителі не повинні брехати, якщо діти прямо запитують», інші ж наголошували, що «краще залишати дітям казку якнайдовше».

Це вже не перший подібний випадок у Великій Британії. Торік обурення викликав релігійний учитель з Гемпширу, який також сказав семирічним школярам, що Санта не справжній, через що батьки звинуватили його у «руйнуванні дитинства».

