Вчителька займалася сексом з двома учнями і від одного завагітніла: чим закінчилася історія

Вчительці, яка народила дитину від учня, заборонили працювати у школі / © pixabay.com

У Великій Британії вчительку математики, яка зав’язала стосунки з двома учнями та народила дитину від одного з них, засудили до шести з половиною років ув’язнення.

Про це передає ВВС.

31-річна Ребекка Джойнс відбуває шість з половиною років ув’язнення після того, як її визнали винною за шістьма пунктами звинувачення у сексуальних діях з неповнолітніми. Колишній вчительці математики також назавжди заборонили викладати, навіть коли вона вийде з в’язниці.

30-річна Ребекка Джойнс звабила одного 15-річного хлопчика, купивши йому пасок Gucci за 700 доларів, а потім двічі переспала з ним у своїй квартирі.

Джойнс усміхається, купуючи юнакові дорогий аксесуар, за який він із нею переспить

Вона також мала секс із 16-річним хлопцем приблизно 30 разів, перш ніж народити від нього дитину.

Джойнс народила дитину від юнака на початку 2024 року, але дитину забрали у неї протягом 24 годин. Сам підліток поскаржився, що «однією з найважчих речей» було те, що йому нічого не сказали про дитину.

На суді юний батько стверджував, що є жертвою сексуального насильства з боку вчительки. Він сказав, що його «примушували, контролювали, маніпулювали, сексуально та психічно насильно ображали», додавши: «Я назавжди буду жертвою Ребекки та назавжди буду пов’язаний з нею через нашу дитину».

