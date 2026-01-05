- Дата публікації
Вчителька займалася сексом з двома учнями і від одного завагітніла: чим закінчилася історія
Вчителька мала секс із двома учнями і від одного з них, 16-річного юнака, завагітніла.
У Великій Британії вчительку математики, яка зав’язала стосунки з двома учнями та народила дитину від одного з них, засудили до шести з половиною років ув’язнення.
Про це передає ВВС.
31-річна Ребекка Джойнс відбуває шість з половиною років ув’язнення після того, як її визнали винною за шістьма пунктами звинувачення у сексуальних діях з неповнолітніми. Колишній вчительці математики також назавжди заборонили викладати, навіть коли вона вийде з в’язниці.
30-річна Ребекка Джойнс звабила одного 15-річного хлопчика, купивши йому пасок Gucci за 700 доларів, а потім двічі переспала з ним у своїй квартирі.
Вона також мала секс із 16-річним хлопцем приблизно 30 разів, перш ніж народити від нього дитину.
Джойнс народила дитину від юнака на початку 2024 року, але дитину забрали у неї протягом 24 годин. Сам підліток поскаржився, що «однією з найважчих речей» було те, що йому нічого не сказали про дитину.
На суді юний батько стверджував, що є жертвою сексуального насильства з боку вчительки. Він сказав, що його «примушували, контролювали, маніпулювали, сексуально та психічно насильно ображали», додавши: «Я назавжди буду жертвою Ребекки та назавжди буду пов’язаний з нею через нашу дитину».
