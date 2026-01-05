ТСН у соціальних мережах

Вчителька займалася сексом з двома учнями і від одного завагітніла: чим закінчилася історія

Вчителька мала секс із двома учнями і від одного з них, 16-річного юнака, завагітніла.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вчительці, яка народила дитину від учня, заборонили працювати у школі

Вчительці, яка народила дитину від учня, заборонили працювати у школі / © pixabay.com

У Великій Британії вчительку математики, яка зав’язала стосунки з двома учнями та народила дитину від одного з них, засудили до шести з половиною років ув’язнення.

Про це передає ВВС.

31-річна Ребекка Джойнс відбуває шість з половиною років ув’язнення після того, як її визнали винною за шістьма пунктами звинувачення у сексуальних діях з неповнолітніми. Колишній вчительці математики також назавжди заборонили викладати, навіть коли вона вийде з в’язниці.

30-річна Ребекка Джойнс звабила одного 15-річного хлопчика, купивши йому пасок Gucci за 700 доларів, а потім двічі переспала з ним у своїй квартирі.

Джойнс усміхається, купуючи юнакові дорогий аксесуар, за який він із нею переспить

Джойнс усміхається, купуючи юнакові дорогий аксесуар, за який він із нею переспить

Вона також мала секс із 16-річним хлопцем приблизно 30 разів, перш ніж народити від нього дитину.

Джойнс народила дитину від юнака на початку 2024 року, але дитину забрали у неї протягом 24 годин. Сам підліток поскаржився, що «однією з найважчих речей» було те, що йому нічого не сказали про дитину.

На суді юний батько стверджував, що є жертвою сексуального насильства з боку вчительки. Він сказав, що його «примушували, контролювали, маніпулювали, сексуально та психічно насильно ображали», додавши: «Я назавжди буду жертвою Ребекки та назавжди буду пов’язаний з нею через нашу дитину».

Раніше ми писали, що вчителька зайнялася сексом з трьома 11-класниками, поки чоловік був в армії.

