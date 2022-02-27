Вдарили по найболючішому – хакери намагаються атакувати газову систему Росії

В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше.
Війну державі-агресорці оголосила мережа NB65. У твітер-акаунті вона заявила – схоже, загарбниця має проблеми з газовою системою. І навіть продемонструвала відео, на якому видно, як саме мережею створюються проблеми у роботі з газовими компресорами.
В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше. І наголошують – всесвітньо відома мережа Anonymouse більше не сама бореться з державою-агресоркою. «Ви хотіли вторгнутися до України? Добре. Зустріньтесь з опором усього світу!», - таке послання Москві лишила мережа NB65.
Looks like the Russian state had a little bit of an issue with their Gas compressor. Can someone say, leaking gas, turned off fans, deleted configurations/profiles, access to the file system & an inevitable shutdown? #Ukraine pic.twitter.com/DnjGJbiUvz— NB65 (@xxNB65) February 27, 2022
Нагадаємо, хакери з Anonymouse почали кібер-війну з Росією через вторгнення до України. Вони злили у мережу дані працівників російського Міноборони, «поклали» сайт уряду Чечні, запускали на медіа окупантів гімн України та патріотичний вірш MONATIK, а годину тому повідомили про атаку на найбільшого Інтернет-провайдера Владикавказу Tvingo Telecom.
Тим часом, група хакерів Anonymous успішно зламала сайт уряду Чечні. Міжнародна мережа хакерів продовжує пакостити окупантам.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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