Вдарили по найболючішому – хакери намагаються атакувати газову систему Росії

В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше.

Війну державі-агресорці оголосила мережа NB65. У твітер-акаунті вона заявила – схоже, загарбниця має проблеми з газовою системою. І навіть продемонструвала відео, на якому видно, як саме мережею створюються проблеми у роботі з газовими компресорами.

В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше. І наголошують – всесвітньо відома мережа Anonymouse більше не сама бореться з державою-агресоркою. «Ви хотіли вторгнутися до України? Добре. Зустріньтесь з опором усього світу!», - таке послання Москві лишила мережа NB65.

Looks like the Russian state had a little bit of an issue with their Gas compressor. Can someone say, leaking gas, turned off fans, deleted configurations/profiles, access to the file system & an inevitable shutdown? #Ukraine pic.twitter.com/DnjGJbiUvz — NB65 (@xxNB65) February 27, 2022



Нагадаємо, хакери з Anonymouse почали кібер-війну з Росією через вторгнення до України. Вони злили у мережу дані працівників російського Міноборони, «поклали» сайт уряду Чечні, запускали на медіа окупантів гімн України та патріотичний вірш MONATIK, а годину тому повідомили про атаку на найбільшого Інтернет-провайдера Владикавказу Tvingo Telecom.

Тим часом, група хакерів Anonymous успішно зламала сайт уряду Чечні. Міжнародна мережа хакерів продовжує пакостити окупантам.