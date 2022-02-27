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Вдарили по найболючішому – хакери намагаються атакувати газову систему Росії

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Вдарили по найболючішому – хакери намагаються атакувати газову систему Росії

pixabay.com

В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше.

Війну державі-агресорці оголосила мережа NB65. У твітер-акаунті вона  заявила – схоже, загарбниця має проблеми з газовою системою. І навіть продемонструвала відео, на якому видно, як саме мережею створюються проблеми у роботі з газовими компресорами.

В організації обіцяють – вони можуть зробити набагато більше. І наголошують – всесвітньо відома мережа Anonymouse більше не сама бореться з державою-агресоркою. «Ви хотіли вторгнутися до України? Добре. Зустріньтесь з опором усього світу!», - таке послання Москві лишила мережа NB65.

 
Нагадаємо, хакери з  Anonymouse почали кібер-війну з Росією через вторгнення до України. Вони злили у мережу дані працівників російського Міноборони, «поклали» сайт уряду Чечні, запускали на медіа окупантів гімн України та патріотичний вірш MONATIK, а годину тому повідомили про атаку на найбільшого Інтернет-провайдера Владикавказу Tvingo Telecom.

Тим часом, група хакерів Anonymous успішно зламала сайт уряду Чечні. Міжнародна мережа хакерів продовжує пакостити окупантам.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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