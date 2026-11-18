У Польщі судитимуть жінку, яка побила українських дітей і вихваляла агресію РФ Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У Польщі до суду передали справу 26-річної Кароліни О., яку обвинувачують у нападі на шістьох українських дітей на шкільному спортивному майданчику. За версією слідства, жінка ображала підлітків через їхнє походження, побила трьох із них і публічно схвалювала агресивну війну Росії проти України.

Про це повідомила речниця окружної прокуратури в Легниці Ліліана Лукасевич.

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Інцидент стався 18 липня 2026 року на загальнодоступному шкільному майданчику. Там перебували шестеро українських дітей віком від 13 до 14 років, а також Кароліна О. зі своїми двома доньками.

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За даними польських ЗМІ, спочатку жінка почала ображати підлітків і вимагати, щоб вони спілкувалися між собою польською мовою. Після цього вона напала на хлопця та двох дівчат. Одну з потерпілих ударила кулаком в обличчя, розповіла мати дитини. Унаслідок побиття дівчина отримала тілесні ушкодження, наслідки яких відчувала ще протягом тижня.

Напад зафіксували камери відеоспостереження. Під час конфлікту Кароліна О. також висловлювала підтримку російській агресії проти України.

Яке покарання загрожує обвинуваченій

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Жінці інкримінують публічну образу шістьох неповнолітніх через їхню національність, застосування насильства до трьох дітей, порушення тілесної недоторканності та публічне схвалення агресивної війни Росії проти України.

Слідство вважає, що напад мав хуліганський характер, адже його вчинили публічно, з незначного приводу та з грубою зневагою до правопорядку. Обтяжувальними обставинами назвали ксенофобські мотиви та вік потерпілих — усім дітям було менше за 15 років.

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Під час першого допиту Кароліна О. визнала, що вдарила одну з дівчат відкритою долонею, а хлопця, за її словами, лише відштовхнула. Однак згодом вона перестала визнавати провину та відмовилася давати пояснення.

За сукупністю обвинувачень жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Через кваліфікацію злочину як хуліганського суд має посилити покарання.

На час розгляду справи Кароліна О. перебуває під поліцейським наглядом. Їй заборонили контактувати з потерпілими, наближатися до них і з’являтися на території школи, де стався напад.

Нагадаємо, у Польщі раптово зникла 16-річна українка. Влада Волошина вийшла з дому в Червонаку і не повернулася.

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Також вже йшлося про скандал, що спалахнув у Польщі. Там депутатка міськради Гданська Сільвія Цісонь під час суперечки з українським таксистом дозволила собі принизливі репліки на його адресу.

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