Вдівець щотижня пірнає з аквалангом, щоб знайти тіло дружини, яка зникла під час цунамі 2011 року

Японець щотижня шукає тіло дружини, яка зникла під час цунамі 2011 року.

Про це пише LADbible.

11 березня 2011 року був останнім днем, коли Ясуо Такамацу востаннє чув звістку від своєї дружини Юко. Це був місяць великого східно-японського землетрусу, четвертого за потужністю з усіх коли-небудь зафіксованих і найсильнішого, що стався в Японії, який спричинив цунамі.

Руйнування призвели до того, що близько 450000 людей втратили свої домівки, понад 18000 людей загинули, а понад 2500 людей вважаються зниклими безвісти, оскільки їхні тіла так і не були знайдені. Цунамі також спричинило ядерну катастрофу на Фукусімі.

Юко була однією з тих, кого змило цунамі, коли вона була на роботі в банку, в хаосі та руйнуваннях. Вона надіслала своєму чоловікові електронного листа: "З тобою все гаразд? Я хочу додому". Це було останнє, що він почув від неї.

Ясуо Такамацу / Фото: Getty Images

Того дня Такамацу був у сусідньому місті зі своєю тещею в лікарні і через руйнування не зміг повернутися на пошуки дружини одразу після катастрофи. Він розпочав пошуки її решток на суші, і через декілька місяців після цунамі знайшов її телефон на автостоянці банку.

У ньому було повідомлення про те, що "цунамі катастрофічне", написане о 15:25 за місцевим часом, але так і не доставлене.

Він знав, що його дружина була жива в той час, коли написала ці слова, але після цього не залишилося жодних слідів.

Після двох з половиною років пошуків на суші у вересні 2013 року він переключився на море, взявши уроки дайвінгу, щоб навчитися досліджувати морські простори.

Ясуо Такамацу / Фото: Getty Images

Відтоді він щотижня пірнає з аквалангом у пошуках зачіпок про місцеперебування тіла своєї дружини.

"Я хочу знайти її, але я також відчуваю, що вона може ніколи не бути знайдена, оскільки океан занадто великий – але я повинен продовжувати шукати", – сказав він у короткометражному фільмі The Diver.

Він занурюється не сам, а разом з інструктором з дайвінгу Масайоші Такахаші, який очолює волонтерські занурення у воду, щоб допомогти шукати зниклих безвісти жертв цунамі.

Пошукові операції з пошуку понад 2500 осіб, які зникли безвісти під час катастрофи 2011 року, все ще тривають, хоча і в менших масштабах, ніж раніше.

Ясуо Такамацу / Фото: Getty Images

Такамацу познайомився зі своєю дружиною 1988 року, коли служив у японській армії, але коли сталася катастрофа, він працював водієм автобуса і за останнє десятиліття здійснив понад 600 занурень.

Нагадаємо, 26 грудня 2004 року на узбережжі Південної та Південно-Східної Азії стався один з найсмертоносніших землетрусів і цунамі 21-го століття. У Мережі обговорюють фото туристів, яких накрило першою хвилею цунамі, що забрала понад 220000 життів, на пляжі Хат Рай Лей неподалік Крабі на півдні Таїланду.

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