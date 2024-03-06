Вдова Навального порадила росіянам, що їм робити на "виборах Путіна" 17 березня

Масовий прихід на дільниці в один і той же час повинен продемонструвати, що не всі росіяни змирилися з владою Путіна.

У середу, 6 березня, Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, закликала росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня опівдні та висловити свою опозицію до переобрання чинного президента РФ Володимира Путіна, написавши ім’я його мертвого суперника на бюлетені.

Про це вона говорила у своєму відеозверненні до росіян.

“Ви можете проголосувати за будь-якого кандидата, окрім Путіна. Ви можете зіпсувати бюлетень. Ви можете написати на ньому "Навальний". І навіть якщо ви зовсім не бачите сенсу у голосуванні, то ви можете просто прийти та постояти на дільниці, а потім розвернутися та піти додому”, - порадила громадянам РФ вдова покійного опозиціонера, яка перебуває за кордоном.

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Навальна визнала, що голосування на “виборах президента” в Росії є повною фікцією та фальшивкою, погодившись з тим, що “Путін намалює собі будь-який результат”.

За її словами, масовий прихід на дільниці в один і той же час повинен продемонструвати, що не всі росіяни змирилися з владою Путіна.

“Це дуже проста і безпечна дія, її не можна заборонити. І вона допоможе мільйонам людей побачити однодумців та усвідомити — ми не одні, нас оточують люди, які теж проти війни, проти корупції та беззаконня”, - переконувала Навальна росіян.

Ідею прийти на виборчі дільниці в один і той же час раніше запропонував Олексій Навальний, перебуваючи в ув’язненні. Після його смерті соратники політика назвали участь у акції його “політичним заповітом”.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим. Зокрема, Юлія Навальна повідомила, що знає "через що конкретно Путін убив Олексія".

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