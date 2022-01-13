Вдруге в історії: в Австралії зафіксували рекордні +50,7℃

Вдруге в історії: в Австралії зафіксували рекордні +50,7℃

Востаннє таку температуру в Австралії спостерігали понад 60 років тому.

В містечку Онслоу на півночі штату Західної Австралії зафіксували температурний рекорд для цієї країни - +50,7℃. Такий максимум температури трапляється вдруге в історії країни.

Про це пише BBC.

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Зазначається, востаннє таку температуру в Австралії спостерігали понад 60 років тому у місті Уднадатта, що розташоване у штаті Південна Австралія. Як пише видання, середня температура в австралійському містечку Онслоу у цю пору року становить близько 36,5 градусів.

"Аномальна спека спричинена відсутністю грозової активності вздовж узбережжя регіону. Це призвело до накопичення гарячого повітря", - пояснили в бюро метеорології Австралії.

За їхніми прогнозами, в наступні дні висока температура на північному заході Австралії може ще більше посилитися, але надалі має прийти похолодання.

Як повідомлялося, науковці заявили, що їжа із собою стала основною причиною забруднення океану пластиком.

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