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Вдруге за тиждень: Польща підняла винищувачі через російський літак
Російський літак летів без розпізнавальних пристроїв, але не порушував повітряний простір Польщі.
Польські винищувачі двічі за тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш у соцмережі X.
За його словами, у четвер, 3 вересня, російський літак перебував приблизно за 40 кілометрів на північ від польського портового міста Устка.
Російський борт не мав увімкнених пристроїв розпізнавання, що, за оцінкою польського міністра, створювало потенційну загрозу для цивільної авіації.
«Ще один інцидент над Балтикою за участю російського розвідувального літака Іл-20. За 40 км на північ від Устки наші винищувачі перехопили російський борт, у якого були вимкнені розпізнавальні пристрої, що створювало загрозу для цивільної авіації», — написав Косиняк-Камиш.
Водночас він наголосив, що російський літак не порушував повітряний простір Польщі.
Це вже другий подібний інцидент за один тиждень. Попередній випадок стався 31 серпня поблизу портового міста Леба на польському узбережжі Балтійського моря. Тоді польські винищувачі також перехопили російський розвідувальний Іл-20.
«Росія вкотре випробувала наші системи стримування та протиповітряної оборони. До полудня, за 30 км на північ від Леби, наші винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору над Балтикою не зафіксовано», — повідомляв тоді польський міністр.
Нагадаємо, напередодні, 2 вересня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі, який постачає компоненти для безпілотників польським та українським військовим, була навмисною диверсією.
Йдеться про об’єкт компанії WB Group у місті Скаржисько-Каменна на південному сході Польщі. Пожежа сталася в ніч проти понеділка, 31 серпня.