Вечеря з родиною закінчилася трагедією: чоловік з’їв одну страву і впав у кому

Джо Белджіо / © GoFundMe

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Звичайна родинна вечеря в одному з ресторанів Чикаго обернулася важкою трагедією для 44-річного ветерана морської піхоти, який після споживання морепродуктів опинився в комі та втратив дієздатність.

Про це повідомляяє Lad Bible.

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За даними матеріалів справи, у червні 2025 року Джо Белджіо відвідав бар і стейк-хаус Gibson’s в Оук-Брук разом із нареченою Мелані Стейєр та їхньою дочкою. Після вживання сирих устриць чоловік важко захворів. За висновками лікарів, патогени потрапили в організм чоловіка саме з цієї страви.

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Адвокат Скотт О’Салліван зазначив, що 3 липня у Белджіо сталася важка зупинка серця. Чоловік провів вісім хвилин без кисню до моменту реанімації. Через аноксічну травму головного мозку він кілька місяців перебував у комі, зазнав незворотних ушкоджень мозку та вимагає цілодобового догляду.

Постраждалий є колишнім морським піхотинцем і пожежником, який проходив службу в Іраку. Разом із нареченою вони виховують семимісячну доньку Кармелу.

«Джо завжди був людиною, відданою служінню — колишнім морським піхотинцем і пожежником, який присвятив своє життя захисту інших і служінню своїй країні», — зазначили члени родини у зверненні на платформі GoFundMe.

Джо Белджіо з родиною / © GoFundMe

У лютому чоловік перебував на реабілітації в клініці в Чикаго. На його лікування родина вже зібрала понад 92 тисячі доларів із потрібних 150 тисяч.

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«Бути її батьком приносить йому величезну радість, і тепер йому потрібна наша колективна підтримка, щоб забезпечити світле майбутнє для неї та його родини», — додають рідні.

У ресторанній групі Gibsons відкидають звинувачення та стверджують, що дотримуються суворих норм безпеки харчових продуктів, а інших випадків отруєнь зафіксовано не було.

Джо Белджіо / © GoFundMe

«Наслідки серцевої хвороби пана Белджіо трагічні. Ми усвідомлюємо серйозність того, з чим він стикається, і бажаємо йому повного одужання», — йдеться в офіційній заяві закладу.

У ресторані запевнили, що за результатами внутрішнього розслідування немає жодних доказів причетності закладу до хвороби гостя, та висловили переконання, що судовий процес підтвердить цей висновок.

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