Вечірка з розкриття статі дитини обернулася смертельною трагедією: що сталося (відео)

Гості спершу навіть не підозрювали, чим усе закінчилося.

У Мексиці гендер-паті стала фатальною трагедією після того, як літак, причетний до святкування, розбився.

Про це пише Metro.

Майбутні батьки найняли невеликий літак, щоб він пролетів над лагуною та випустив пофарбовану воду з фюзеляжу.

У відео, яке з'явилося в Мережі видно, як пара стоїть в очікуванні перед величезним написом "Oh baby", прикрашеним золотими, синіми та рожевими повітряними кульками.

Пара спостерігала, як літак пролетів над їхніми головами і випустив рожеву воду, що означає, що у них народиться дівчинка.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

За мить, поки закохані та гості тішилися новині, Piper PA-25-235 Pawnee почав пікірувати та впав.

За даними мережі авіаційної безпеки, "ліве крило вийшло з ладу після аварійного скидання води". Служби екстреної допомоги прибули на місце події та надали першу допомогу пілоту. Ним виявився 32-річний Луїс Анхель. Потім чоловіка доставили до лікарні, однак, на жаль, він помер.

Нагадаємо, 25-річна жінка впала в кому через перець. Тепер вона не може говорити та ходити.

Читайте також: