Вечірки під час локдауну: поліція Британії розпочала розслідування через святкування на Даунінг-стріт

Вечірки під час локдауну: поліція Британії розпочала розслідування через святкування на Даунінг-стріт

Органи вивчатимуть порушення локдауну за останні два роки.

У Великій Британії поліція розпочала розслідування через вечірку в саду на Даунінг-стріт під час локдауну, в якій брав участь прем'єр Борис Джонсон.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє видання ВВС.

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За словами комісарки Кресіди Дік, поліція вивчає "потенційні порушення правил COVID-19" у будинку №10 і в усьому Уайтхоллі за останні два роки. Поліція працюватиме "без страху та оглядки". Дік також пообіцяла надавати оновлену інформацію у "важливі моменти" розслідування.

Слід зауважити, що через вечірку, що відбулася влітку 2020 року, навколо британського уряду зчинився скандал. Усі британські газети вийшли зі схожими заголовками - про випивку, фарс, закликами до Бориса Джонсона піти у відставку. Після інфомації у ЗМІ Джонсон перепросив за свою поведінку, що був на вечірці з напоями.

Як повідомлялося, 16 квітня 2021 року в дні національної жалоби за принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, яка тривала від 9 до 17 квітня, колишній директор зі зв'язків з громадськістю Бориса Джонсона — Джеймс Слак — влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади.

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