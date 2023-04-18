Ведмедиця загризла хлопця просто під час пробіжки: що буде з твариною

В Італії, неподалік міста Кальдес, ведмедиця загризла хлопця, який вийшов на пробіжку. Тіло 26-річного Андреа Папі зі слідами нападу тварини виявили 6 квітня у лісосмузі.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Тварину спіймали та хотіли приспати. Однак після втручання активістів-екологів суд скасував ордер на ліквідацію ведмедиці.

Що робитимуть з нею, поки вирішують.

Зазначимо, що популяція ведмедів у північних районах Італії останніми роками різко збільшилася

Ведмедиця, яка вбила хлопця, вже нападала на людей. Її позначено в реєстрі обліку диких тварин як JJ4. Зараз вона перебуває у спеціальному центрі. Подальша її доля буде відома після повторних слухань у суді.

Влада Тренто наполягає, що ведмедицю необхідно приспати з огляду на її попередню поведінку.

Популяцію ведмедів у цій частині Італії почали відновлювати близько 20 років тому, завізши тварин з-за кордону. Програму фінансував Євросоюз. Наприклад, батьків JJ4 привезли зі Словенії. Відтоді в регіоні постійно виникають суперечки між місцевими жителями та захисниками довкілля.

Ведмеді в Італії захищені законом про охорону природи, і до 2021 їхня популяція становила близько 100 особин.

Служби спостереження за дикою природою ведуть облік кожної тварини.

Тим часом на Львівщині ведмеді прокинулися після зимової сплячки.

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