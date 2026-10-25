Ведмедів довелося вирізати з кліток у Росії: після років страждань їх вивезли до Ірландії

Ведмідь (ілюстративне фото) / © unsplash.com

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Двох бурих ведмедів Бу і Тяпу після п’ятирічної рятувальної операції вдалося вивезти з Росії до Ірландії, де вони тепер проходять реабілітацію та звикають до життя у лісі.

Про це повідомляє Metro.

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Раніше тварин утримували у важких умовах у Дагестані. Тяпа жив у вольєрі заввишки близько двох метрів, через що не міг повністю випрямитися, та мав обмежений доступ до води. За наявними даними, його розводили для подальшого вбивства заради таксидермії (виготовлення опудал).

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Бу багато років використовували у циркових виступах, після чого також закрили в маленькій клітці.

Рятувальна операція ускладнилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку ведмедів планували вивезти суходолом через Україну, однак маршрут довелося змінити.

Співробітники притулку «Дім тигрів» здійснили 36-годинну поїздку через Росію, щоб забрати тварин. Ведмедів довелося буквально вирізати з іржавих кліток, після чого їх приспали для безпечного транспортування.

Обстеження показало, що обидві тварини мали серйозні проблеми з нирками через тривале зневоднення, а також страждали від недоїдання та психологічної травми.

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До Ірландії Бу і Тяпу доправили через Абу-Дабі. До операції загалом долучилися близько 100 людей.

Тепер ведмеді перебувають у графстві Донегол. Аналізи показали, що робота їхніх нирок нормалізувалася, однак тварини досі бояться відкритого простору, глибокої води, вітру та руху дерев.

У Wild Ireland пояснили, що не змушуватимуть ведмедів швидко освоювати нову територію.

«Те, що, як нам здається, має подобатися ведмедю, може його лякати, тому що раніше він ніколи не мав можливості цього відчути», — зазначили у центрі.

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Тепер Бу і Тяпа мають доступ до густого лісу та можуть самостійно обирати, коли виходити з укриттів і досліджувати нову територію.

У Росії зросла кількість смертельних нападів ведмедів

На тлі історії порятунку Бу і Тяпи в самій Росії дедалі частіше фіксують смертельні напади бурих ведмедів на людей. За даними Reuters, від початку 2026 року хижаки вбили щонайменше 20 осіб у 11 регіонах країни.

Лише у вересні сім смертельних нападів зафіксували в Краснодарському краї. Один з останніх випадків стався у Сибіру, де ведмідь напав на 51-річну жінку просто в її саду.

Через небезпеку росіян закликають утриматися від походів до лісу по гриби та ягоди. Місцеві експерти пов’язують збільшення кількості нападів зі зміною клімату та людським фактором.

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