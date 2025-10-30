- Дата публікації
Ведмедиця напала на людей у нацпарку — що відомо
Напад ведмедя є однією з найсерйозніших ситуацій, з якою людина може зіткнутися в природі. Хоча ведмеді від природи полохливі й намагаються уникнути більшості контактів, за певних обставин вони можуть реагувати агресивно.
Ведмедиця напала на двох співробітників Адміністрації Національного парку Велька Фатра (Národný park Veľká Fatra), що у Словаччині.
Про напад повідомив Державний секретар Міністерства навколишнього середовища Філіп Куффа у соціальних мережах, пише cas.sk.
Він підкреслив, що інцидент стався безпосередньо в національному парку, а не в населеному пункті. За його словами, ведмедиця атакувала двох працівників, яким, на щастя, вдалося відвернути напад.
«Цю пару врятувало те, що чоловік мав із собою коротку зброю, вистрілив у ведмедя близько трьох разів, і ведмідь втік. Сьогодні вранці вони це дослідили, і виявилося, що це була ведмедиця, яка впала за 50 метрів від місця нападу», — пояснив Куффа, наголосивши, що саме завдяки зброї співробітники змогли захистити себе.
Це повідомлення знову підіймає питання про безпеку працівників лісових господарств та адміністрацій парків, а також про зростання популяції ведмедів у Словаччині.
