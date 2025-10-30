ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Ведмедиця напала на людей у нацпарку — що відомо

Напад ведмедя є однією з найсерйозніших ситуацій, з якою людина може зіткнутися в природі. Хоча ведмеді від природи полохливі й намагаються уникнути більшості контактів, за певних обставин вони можуть реагувати агресивно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ведмедиця напала на людей у нацпарку — що відомо

Ведмедиця напала на людей у нацпарку Велька Фатра Фото ілюстративне / © Freepik

Ведмедиця напала на двох співробітників Адміністрації Національного парку Велька Фатра (Národný park Veľká Fatra), що у Словаччині.

Про напад повідомив Державний секретар Міністерства навколишнього середовища Філіп Куффа у соціальних мережах, пише cas.sk.

Він підкреслив, що інцидент стався безпосередньо в національному парку, а не в населеному пункті. За його словами, ведмедиця атакувала двох працівників, яким, на щастя, вдалося відвернути напад.

«Цю пару врятувало те, що чоловік мав із собою коротку зброю, вистрілив у ведмедя близько трьох разів, і ведмідь втік. Сьогодні вранці вони це дослідили, і виявилося, що це була ведмедиця, яка впала за 50 метрів від місця нападу», — пояснив Куффа, наголосивши, що саме завдяки зброї співробітники змогли захистити себе.

Це повідомлення знову підіймає питання про безпеку працівників лісових господарств та адміністрацій парків, а також про зростання популяції ведмедів у Словаччині.

Нагадаємо, перелік найсильніших істот може кардинально змінитися, якщо врахувати не лише вагу, але й співвідношення сили до маси тіла. Лідерами стають зовсім не гіганти.

Тим часом "пролом" у магнітному полі Землі збільшився. Вчені розповіли, чим це може закінчитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie