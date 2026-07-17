"Ведмежа лапка" замість бензину: у РФ через дефіцит пального водії масово пішли до відьом

Магія, ворожіння / © Pexels

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Криза пального в Росії набирає обертів. У багатьох регіонах водії змушені цілодобово стояти в чергах, щоб заправити лише 10–20 літрів бензину. Про якість пального останнім часом уже навіть не йдеться.

Тим часом Кремль, у якого за офіційною версією «все під контролем», намагається за допомогою норм, лімітів, графіків, обмежень, талонів та іншої пострадянської атрибутики втримати ситуацію. Проте пересічним росіянам залишається лише сподіватися на диво. Саме тут у гру вступає когорта російських магів, чаклунів та езотериків, які активно пропонують свої послуги, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За певну суму маги та відьми готові «зачаклувати» автомобіль, аби той споживав менше пального.

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«Зважаючи на вартість бензину на чорному ринку РФ (від 250 до 500 рублів за літр), ціни на магічні ритуали виглядають цілком „доступними“. За 1,5 тис. рублів клієнтам пропонують „відливку воском“ для зняття негативної енергетики, за 7 тис. — встановлення рунічного ставу, а за 9 тис. — пошук „магічних голок“ у салоні автомобіля. Для „просунутих користувачів“ за 15 тис. рублів можна придбати оберіг „Ведмежа лапка“, а за 16 тис. — замовити повноцінний магічний ритуал із сіллю та золотою прикрасою, який нібито має зменшити витрати пального і навіть „притягнути“ в бак бензин або дизельне паливо», — йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Щоправда, є одна обов’язкова умова: нікому не розповідати про проведений обряд, інакше, як запевняють чаклуни, магія не подіє.

Раніше очільник кремля Путін заявив, що через дії ЗСУ Росія стикається з проблемами у сфері забезпечення нафтопродуктами.

До слова, через паливну кризу, яка виникла на тлі успішних атак України, у Росії різко зросли продажі коней.

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