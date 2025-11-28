- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
Ведмідь напав на чоловіка у громадському туалеті Японії
Інцидент став частиною рекордної хвилі нападів хижаків у Японії, де з початку року зафіксовано понад 190 атак і 13 загиблих.
У японській префектурі Гумма 69-річний охоронець постраждав після нападу ведмедя в громадському туалеті. Це ще один випадок у низці рекордних за масштабом атак, які цієї осені фіксують по всій країні, включно з населеними районами.
Про подію повідомили місцеві ЗМІ, передає The Guardian.
За словами постраждалого, він побачив ведмедя завдовжки близько 1–1,5 метра, коли збирався виходити з приміщення. Тварина заглядала всередину, після чого кинулася на чоловіка. Постраждалий впав і намагався відбитися ногами — це змусило ведмедя відступити й утекти.
Чоловік отримав незначні травми ноги, але зміг дістатися поліцейського поста й повідомити про інцидент. Напад стався поряд із залізничною станцією, яка на той момент була зачинена.
За даними Міністерства довкілля Японії, з квітня від нападів ведмедів загинули 13 людей — це найвищий показник за всю історію спостережень. Кількість атак досягла 197 і, за прогнозами, цьогоріч перевищить попередній річний рекорд — 219 випадків.
Найбільше інцидентів зафіксували у префектурах Акіта, Івате та Фукусіма.
Фахівці пояснюють збільшення кількості нападів тим, що в Японії стався неврожай жолудів і букових горіхів, якими ведмеді зазвичай харчуються. Через це тварини частіше заходять до населених пунктів у пошуках їжі.
Через брак ліцензованих мисливців уряд направив у префектуру Акіта військових сил самооборони, щоб допомогти ловити та відстрілювати ведмедів. Також озброєним поліцейським дозволили ліквідувати тварин у разі загрози життю людей.