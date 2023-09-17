Ведмідь під час навчання зайшов на територію школи: все закінчилось сумно (фото)

Міська влада визнає, що в них були інші варіанти, проте вони побоялись наражати на небезпеку людей.

У Румунії в п'ятницю, 15 вересня, ведмідь зайшов у двір школи, в якій тривали навчання. Місцева влада задля порятунку людей вирішила вбити тварину.

Про це повідомляє Agerpres.

Інцидент стався на території середньої школи в місті М'єркуря-Чук. Ведмідь перебував на подвір'ї середньої школи "Venczel Joszej", за 30 метрів від приміщення. У школі вже перебували сотні учнів. Влада вирішила, що ведмедя слід застрелити. Це сталося о 7:40 ранку.

"Якби ми використали іншу процедуру, можливо, всі були б у небезпеці", - сказав заступник мера міста Борс Бела.

Він додав, що у них були ще інші варіанти - намагатись прогнати та приспати, проте від них вирішили відмовитись через те, що це могло б становити небезпеку для людей.

Борс Бела сказав, що ведмідь був агресивним. Тварина намагалася злізти з дерева і втекти.

Нагадаємо, ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти.

Читайте також: