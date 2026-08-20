Ведмідь витягнув жінку з намету та вбив на очах у нареченого: подробиці моторошної трагедії

Палатка / © unsplash.com

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Романтична поїздка до гірського табору в Алтайських горах, що в Росії, закінчилася смертельним нападом хижака просто серед ночі. 29-річна Сніжана Корольова загинула від лап ведмедя лише через добу після того, як її партнер зробив їй пропозицію.

Про це повідомляє Metro.

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Ведмідь напав на дівчину в Росії — що відомо

Інцидент стався близько першої години ночі в Алтайських горах. Ведмідь розірвав намет, у якому перебувала пара, витягнув жінку та переніс її через річку Бія. Очевидці намагалися відвернути увагу тварини, однак силовики та єгері, які прибули на місце, не стали стріляти на ураження.

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«Вони стріляли [в повітря], але воно не було налякане», — розповіла свідок події Аліна.

За її словами, хижак почав ховати тіло загиблої в лісі. Вона додала, що відпочивальники знали про присутність тварин у цій місцевості, але все одно встановили намет біля води.

«Воно не хотіло її віддавати і… перетягло її через річку», — зазначила свідок.

Аліна також підкреслила обурення присутніх через дії правоохоронців, які відмовилися відкривати вогонь по хижаку через нормативні обмеження.

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«Найбільше людей обурило те, що, незважаючи на можливість убити ведмедя-людожера, поліцейські у формі стріляли в повітря, посилаючись на заборону стрільби по цілі в населеному пункті. Який у цьому сенс?» — зауважила очевидиця.

Вона додала, що наречений загиблої перебуває у глибокому шоці.

«Її хлопець у шоці, він щойно зробив їй пропозицію. Це жахливо», — повідомила Аліна.

Корольова загинула під час відпочинку в Алтайських горах зі своїм хлопцем / © East2WeatNews

Попередній інцидент на базі відпочинку

З’ясувалося, що напередодні той самий ведмідь уже з’являвся поблизу людей на території кемпінгу «Істок». Одна з відпочивальниць розповіла про небезпечну зустріч.

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«Ми зіткнулися з цим віч-на-віч», — сказала вона.

За словами свідка, ситуація була критичною, адже її сестра від переляку впала й заповзла до хатини. Врятувати людей вдалося лише завдяки водієві, який випадково проїжджав повз та відлякав звіра.

«Її врятував чоловік, який випадково проїжджав повз. Який герой. Він посвітив фарами на ведмедя, і той перебіг дорогу. Він навіть пом’яв крило своєї машини, вдарившись об нього», — поділилася вона.

Заходи безпеки та причини агресії хижаків

Після смертельного нападу в селищі оголосили 10-денний режим тривоги та заборонили ставити намети, а сам ведмідь досі залишається на волі. У місцевому товаристві мисливців пояснили, що нападів побільшало через зростання кількості хижаків і брак їжі. Зокрема, популяція ведмедів збільшилася через скорочення сезону полювання до 30 днів.

У організації підкреслили, що через дефіцит їжі тварини виходять до людських поселень.

«Мисливці просто не можуть встигати за своїми ліцензіями. Полювання мало, ведмеді розмножуються, а корму мало — горіхів мало — тому вони просто виходять полювати на людей, коли ті голодні», — пояснив представник.

Прокуратура Республіки Алтай продовжує офіційне розслідування обставин загибелі Сніжани Корольової.

Нагадаємо, морська прогулянка біля Шпіцбергена закінчилася для одного з пасажирів чималим штрафом. Чоловік вирішив привернути увагу білого ведмедя, порушивши цим суворі закони Норвегії про охорону природи.

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