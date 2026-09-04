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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ведмідь загриз двох жінок, які пішли по гриби: у регіоні оголосили підвищену готовність

У Красноярському краї РФ ведмідь загриз до смерті двох жінок, які вирушили до лісу по гриби. Їхні понівечені тіла знайшли за кілька кілометрів від селища, а через різке почастішання виходів хижаків до людей у Красноярську запровадили режим підвищеної готовності.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ведмідь

Ведмідь / © pexels.com

У Красноярському краї РФ дві жінки загинули внаслідок нападу ведмедя. Їхні тіла зі слідами нападу дикої тварини знайшли в лісі за кілька кілометрів від селища. На тлі різкого збільшення кількості появ ведмедів у Красноярську запровадили режим підвищеної готовності.

Про це повідомляють The Sun та російський «Інтерфакс» із посиланням на регіональне управління Слідчого комітету РФ.

Трагедія сталася неподалік селища Підтьосово в Єнісейському окрузі Красноярського краю. Дві місцеві жительки віком 67 і 73 роки 31 серпня пішли до лісу збирати гриби та не повернулися додому. Родичі звернулися до правоохоронців.

2 вересня волонтери виявили тіла жінок у лісовому масиві приблизно за 3–4 км від селища. На них були травми, характерні для нападу ведмедя. Слідчі призначили судово-медичні експертизи, які мають встановити точну причину смерті.

За даними The Sun, жінки вирушили до лісу в різний час. Видання стверджує, що хижак спочатку напав на 67-річну жінку, а за кілька годин — на 73-річну. Їхні тіла знайшли неподалік одне від одного. Водночас ці подробиці офіційно слідством наразі не підтверджені.

На цьому тлі у Красноярську оголосили режим підвищеної готовності через зростання кількості випадків появи ведмедів у межах міста. Влада посилила патрулювання та спостереження, щоб оперативніше реагувати на повідомлення про хижаків.

Того ж дня агресивного молодого ведмедя застрелили поблизу школи в Ємельяновому, а студентам Сибірського федерального університету через повідомлення про ведмедя рекомендували не залишати гуртожитки. Місцеві фахівці пов'язують часті виходи тварин до населених пунктів із нестачею природного корму — ягід і кедрових горіхів — через посуху та лісові пожежі.

Нагадаємо, що раніше ведмідь напав на людей одразу після порятунку з колодязя: моторошний момент потрапив на відео

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