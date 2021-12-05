Ведучого Кріса Куомо звільнили з CNN за допомогу звинуваченому в секс-домаганнях брату: подробиці

Брата Кріса Куомо, колишнього губернатора Нью-Йорка, звинувачують в сексуальних домаганнях до 11 жінок.

Американського журналіста Кріса Куомо, ведучого шоу "Cuomo Prime Time", звільнили з CNN за допомогу своєму братові та колишньому губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Про це в суботу, 4 грудня, повідомляється на сайті телерадіокомпанії.

Зазначається, що відповідне рішення у ЗМІ ухвалили після появи "додаткової інформації" від незалежної юридичної компанії, яка розслідувала можливе зловживання Крісом Куомо своїми службовими обов'язками.

"Документи вказують на більш високий рівень участі у зусиллях свого брата, ніж ми знали раніше, - йдеться в заяві. - Через текстову та задокументовану інформацію, яка вказує на серйозне порушення стандартів CNN, Куомо повідомили про звільнення в суботу".

Журналіст відреагував на інцидент, розповівши, що "пишається командою "Cuomo Prime Time" і роботою, яку ми зробили як шоу №1 на CNN". Він додав, що "сумуватиме за цією групою особливих людей, які зробили справді важливу роботу".

"Я не хочу, щоб мій час на CNN закінчувався у такий спосіб, але я вже казав вам, чому і як я допоміг своєму братові", - наголосив Кріс Куомо.

Декілька днів тому телеведучого відсторонили від роботи на час "подальшої оцінки нової інформації щодо його причетності до захисту свого брата". Повідомлялося, що журналіст нібито надавав поради помічникам та прихильникам тоді ще губернатора Ендрю Куомо, а також намагався скористатися своїми зв'язками у пресі.

"Коли Кріс зізнався нам, що давав пораду співробітникам свого брата, він порушив наші правила, і ми публічно визнали це, - йшлося в заяві телерадіокомпанії. - Але ми також оцінювали унікальне становище, у якому він перебував, і розуміли, що йому потрібно ставити сім'ю на перше місце, а роботу - на друге".

Губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо вперше звинуватили у сексуальних домаганнях у лютому цього року. Дві його колишні помічниці заявили, що посадовець цікавився їхнім особистим життям і скаржився на самотність.

Так, Шарлотта Беннетт, яка до листопада минулого року була помічницею виконавчого директора та радницею з питань охорони здоров'я в адміністрації Куомо, вказала, що губернатор жодного разу не торкався її, однак його натяки змусили почуватися "жахливо незручно і налякано".

Розслідування щодо Куомо спершу мало цивільний характер і не вело безпосередньо до порушення кримінальної справи. Однак кілька тижнів тому проти нього подали перший позов, в якому стверджується, що 7 грудня 2020 року посадовець нібито сунув руку під жіночу сорочку жертви.

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