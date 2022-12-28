Велетенська бурулька важко поранила російського генерала в Москві: відео

Високопосадовець МНС Росії повертався з обіду, коли на нього звалилася крижана брила з будинку.

У середу, 28 грудня, на директора Департаменту оперативного управління МНС Росії генерал-лейтенанта Анатолія Єлізарова на вулиці Ініціативній у Москві упала гігантська бурулька.

Відео з камер спостереження, які зафіксували цей інцидент, опублікували російські Telegram-канали.

Крижана брила відкололася від будинку і упала на російського генерала МНС саме у той час, коли він повертався на місце служби після обіду. У важкому стані 50-річного чоловіка госпіталізували.

У лікарні у постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму та компресійний перелом хребта. Його прооперували.

Тим часом російська прокуратура розпочала перевірку цього інциденту, очевидно, підозрюючи у "диверсії" українського генерала-зиму.

Нагадаємо, раніше російського політика і колишнього генерального директора державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна було поранено після вибуху у Донецьку.

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