Є поранені внаслідок аварійної посадки повітряної кулі в полі фото: ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

В Нідерландах, у провінції Фрисландія, загинула 66-річна жінка, а ще п’ятеро людей були поранені внаслідок аварійної посадки повітряної кулі в полі.

Про це повідомляє dutchnews.

Очевидці повідомили, що куля раптово почала втрачати висоту під час наближення до землі поблизу населеного пункту Де-Гове.

Реклама

Фото з місця падіння кулі з’явилися в “Х” на сторінці Lourens Looijenga.

Велетенська повітряна куля розбилася під час приземлення: є жертви Фото Lourens Looijenga

«Куля кілька разів відскочила від землі, через що люди випадали з кошика. Вони отримали серйозні травми й потребували нашої допомоги та госпіталізації», — розповів працівник пожежно-рятувальної служби Ян Віллем Зварт місцевому телеканалу.

Фото: Lourens Looijenga

Попри зусилля медиків, постраждала померла на місці. Вона виявилася мешканкою муніципалітету Опстерланд, яка святкувала з колегами річницю роботи.

Фото: Lourens Looijenga

У лікарню доправили п’ятьох вижилих, троє з них у тяжкому стані. Інформацію про стан інших потерпілих не повідомляють.

Реклама

Політ розпочався у місті Йоуре, на борту було 34 людини, включно з пілотом і другим пілотом. Це, за даними ЗМІ, найбільша повітряна куля, що діє у Нідерландах.

«Можете уявити, який це був величезний шок, коли у маленькому кошику з 34 людьми ми різко вдарилися об землю», — додав Зварт.

На місце події прибули 14 карет швидкої допомоги, медичний гелікоптер, пожежні та бригада швидкого реагування Червоного Хреста. Місцева влада муніципалітету Вестстеллінгверф надала автобус для перевезення непостраждалих пасажирів.

Також повідомляється, що служба прогнозу польотів повітряних куль попереджала про поривчастий вітер у середу ввечері зі швидкістю до 14 вузлів.

Реклама

Зазвичай такі умови не є небезпечними для великих повітряних куль, але поблизу місця аварії пориви сягали 17 вузлів.

Нідерландська авіаційна поліція оточила місце події та розпочала розслідування причин аварії.

Нагадаємо, раніше у Бразилії повітряна куля з 21 пасажиром загорілася та розбилася. Загинуло вісім людей.

А у Туреччині знали краху дві повітряні кулі з туристами — загинула одна людина, 12 постраждали.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.