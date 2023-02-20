Величезна акула відкусила туристу обидві руки та ногу на очах у переляканих відпочивальників: фото

Акула вбила австралійського туриста просто на очах у переляканих відпочивальників на людному пляжі в Нумеа, Нова Каледонія.

Інцидент стався у неділю, 19 лютого, коли влада повідомила, що на 59-річного чоловіка напала акула близько 16:10, коли він плавав приблизно за 150 метрів від берега.

Про це повідомляє видання LADbible.

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Чоловік помер на місці події після того, як акула відкусила йому обидві руки та ногу.

"Були маленькі діти, які були шоковані побаченим", – сказала президентка Південної провінції Нової Каледонії Соня Бекес.

Хоча напади акул трапляються доволі рідко, це вбивство стало третім нападом акул біля пляжу Шато-Рояль за останні три тижні.

Зазначимо, у 2022 році в усьому світі сталося 108 інцидентів за участю акул, але лише 57 із них були неспровокованими нападами.

За даними місцевих ЗМІ, коли на 59-річного туриста напала акула, відпочивальники, які плавали в цьому районі, кинулися на допомогу та дістали чоловіка.

І хоча йому надали допомогу екстрені служби, вони, на жаль, не змогли врятувати йому життя.

Щоб запобігти подальшим інцидентам, пляжі у цьому районі зачинили, а влада влаштувала вилов акул у цьому районі.

"Плавання та морська діяльність заборонені у 300-метровій прибережній смузі до подальшого повідомлення", — йдеться в заяві міської ради Нумеа.

Перший інцидент у цьому районі стався лише кілька тижнів тому, 29 січня, коли 49-річний плавець зазнав серйозних травм від акули.

Потім, лише за кілька днів, на серфера знову напали.

Професор Калум Браун зі Школи природничих наук Університету Маккуорі сказав, що на австралійського туриста напала дуже велика акула.

"Ми говоримо про дуже велику акулу, знаєте, мабуть, близько трьох-чотирьох метрів", - уточнив він.

Фото: ladbible.com

Вчений припустив, що, ймовірно, у нападі винна тигрова акула, оскільки "незвичайно, щоб бичача акула була такою великою".

Нагадаємо, у Мексиці біла акула напала на пірнальника за молюсками та відкусила йому голову.

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