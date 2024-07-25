Величезна лісова пожежа знищила частину туристичного міста на заході Канади: фото

Полум'я в місті Джаспер досягло висоти 400 футів (понад 120 метрів) і рухалося зі швидкістю 15 метрів за хвилину.

У четвер, 25 липня, у канадській провінції Альберта пожежники намагалися приборкати величезну лісову пожежу, яка уже спалила частину туристичного міста Джаспер.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Місто Джаспер розташоване посеред національного парку, який приваблює понад 2 мільйони туристів на рік. Через масштабну лісову пожежу відбулася евакуація, коли, за оцінками чиновників, у парку перебувало 15 000 відвідувачів.

Лісова пожежа завдала збитків у канадському місті Джаспері / Фото: із соцмереж

Лісова пожежа завдала збитків у канадському місті Джаспері / Фото: із соцмереж

“Як показують фотографії та відео, які поширюються в Інтернеті, на території міста значні втрати”, — йдеться в заяві Parks Canada, але не повідомляється подробиць.

Лісова пожежа завдала збитків у канадському місті Джаспері / Фото: із соцмереж

Лісова пожежа завдала збитків у канадському місті Джаспері / Фото: із соцмереж

Офіційні особи заявили, що в один момент у середу полум'я в місті Джаспер досягло висоти 400 футів (понад 120 метрів) і рухалося зі швидкістю 15 метрів за хвилину.

За словами Ешлі Клівер, співвласниці ресторану в центрі Джаспера, весь східний кінець міста згорів.

Пожежники сподіваються, що загасити полум’я допоможе дощ, який синоптики прогнозують сьогодні.

Зараз в Альберті горить 175 лісових пожеж, понад 50 з яких вийшли з-під контролю.

У квітні федеральний уряд заявив, що високі температури та сухі ліси означають, що цей рік може бути одним із найгірших за всю історію пожеж у Канаді.

Нагадаємо, сильні дощі в районі Х’юстона в Техасі призвели до появи отруйних хробаків, які можуть розмножуватися, якщо їх розрізати навпіл. Плоский черв’як-молот є інвазивним видом, який виділяє токсини, які можуть спричинити подразнення шкіри у людей та є отруйним для домашніх тварин, якщо вони його проковтнуть.

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