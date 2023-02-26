Величезна психологічна поразка для Путіна: чому в КНР та Угорщині вже не вірять у перемогу РФ

За словами політолога, Росія перетворилася не на молодшого васала, а стала повністю залежною від Китаю.

Мирний план Китаю – величезна психологічна поразка для очільника Кремля Володимира Путіна. Щодо проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана, то й він "тікає з путінського корабля".

Про це сказав російський публіцист із США Андрій Піонтковський в ефірі "Еспресо".

"Лише уявіть: у Кремлі на стіл кладуть білий аркуш, на якому чорними буквами чи ієрогліфами буде написано, нехай із якимись умовами, неприйнятними для України, але буде написано, що російські війська повинні піти з української території. Це ж величезна психологічна поразка для Путіна", – сказав експерт щодо мирного плану КНР та реакції очільника Кремля.

За словами Піонтковського, поразка Росії вигідна Китаю. Водночас, КНР вигідна й поразка України.

"Китай отримує величезний виграш у будь-якому разі. Якби прогнози американської розвідки справдились і Київ здався б за 5 днів, це стало б нищівною поразкою не лише України, а й США, для них це був би вихід зі світової арени, і Тайвань уже давно був би у складі Китаю – тайванці самі принесли б ключі від острова. Тобто в разі перемоги Москви Китай отримав би Тайвань, а в разі поразки Москви він фактично отримав весь Сибір", – сказав експерт.

Пекін наразі має намір зафіксувати цю поразку Росії, а як внесок у нову міжнародну структуру хоче продати себе Заходу як конструктивного переговірника.

"Вони вмовлять Путіна поїхати на літаку товариша Сі. Путін усе запрошує товариша Сі, от він і приїде тієї миті, коли Путін дозріє остаточно, щоб забрати його на своєму санітарному літаку", – додав експерт.

Андрій Піонтковський також торкнувся і ситуації з Віктором Орбаном.

На думку експерта, "під Орбаном хитається крісло".

"Дивіться, як він заметушився, – це ж після того, як його не пустили на зустріч у Бухаресті. Він не лише почав говорити, що давно мріяв до Києва приїхати, – на 1 березня призначив засідання угорського парламенту для ратифікації договорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО", – додав експерт.

За словами Піонтковського Віктор Орбан в недалекому майбутньому ще "висловить свій захват героїчною боротьбою українського народу".

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні, в якому є 12 пунктів, що підготував уряд КНР до річниці вторгнення.

Також експерти поясняли, чому позиція Угорщини щодо України стала м'якшою.

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