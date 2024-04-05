Величезне виверження вулкана в Ісландії: NASA показало, який вигляд це має з космосу (фото)

На фото з космосу можна побачити лаву, яка витікає з двокілометрової тріщини.
На фото NASA, які були зроблені з космосу 30 березня, можна побачити величезну площу на ісландському півострові Рейк'янес, якою розтеклася лава від виверження вулкана. І ця площа постійно збільшується.
Про це пише Newsweek.
Два активні кратери вулкана вивергалися вже кілька разів за останні кілька місяців. Серія вивержень почалася 18 грудня 2023 року, а потім вулкан активізувався принаймні ще тричі: 14 січня, 8 лютого та 16 березня.
Зазначається, що виверження, яке почалося три тижні тому, триває й досі. В землі утворилася тріщина довжиною близько 2 кілометрів, з якої постійно витікає лава, випалюючи землю навколо. Наразі її потоки вже небезпечно наближаються до найближчого міста Гріндавік.
Iceland erupts— NASA Earth (@NASAEarth) April 4, 2024
The latest fissure eruption on Iceland’s Reykjanes peninsula was the largest in a string of four volcanic events starting in Dec. 2023. Landsat captured the ongoing eruption with a red infrared signal overlaid to show the lava’s heat. https://t.co/UN291hUy5C pic.twitter.com/dYYjCmE6rI
"Експерти з Національної земельної служби Ісландії опрацювали супутникові дані від 27 березня, які показують, що площа лавового поля тоді становила 5,99 км2, а об'єм лави від початку виверження – 25,7 ± 1,9 млн м3. Середня швидкість витікання лави з кратерів була оцінена в 7,8 ± 0,7 м3/с, що дуже зіставно зі швидкістю витікання під час першої фази виверження Гелдінгадаліра 2021 року", – повідомили в Ісландському метеорологічному бюро у вівторок, 2 квітня.
Наразі виверження стабілізувалося. Спостерігачі очікують, що найближчим часом воно піде на спад.
"Виверження в низці кратерів Сундгнукур триває, і два кратери зараз активні. Третій кратер, який був набагато меншим за два інші, згаснув на Великдень. Вулканічний тремор залишається стабільним. Останніми днями у Сварценгі не фіксували збільшення витоку лави, що вказує на зменшення накопичень магми в магматичному резервуарі під Сварценгі. Замість цього лава тече до кратерів, де вона вивергається", – додали в метеобюро країни.
Перед останнім виверженням, що почалося 16 березня, влада була змушена евакуювати людей із сусідньої Блакитної лагуни та рибальського містечка Гріндавік, яке вже постраждало від попередніх вивержень.
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