Величезне виверження вулкана в Ісландії: NASA показало, який вигляд це має з космосу (фото)

На фото з космосу можна побачити лаву, яка витікає з двокілометрової тріщини.

На фото NASA, які були зроблені з космосу 30 березня, можна побачити величезну площу на ісландському півострові Рейк'янес, якою розтеклася лава від виверження вулкана. І ця площа постійно збільшується.

Про це пише Newsweek.

Два активні кратери вулкана вивергалися вже кілька разів за останні кілька місяців. Серія вивержень почалася 18 грудня 2023 року, а потім вулкан активізувався принаймні ще тричі: 14 січня, 8 лютого та 16 березня.

Зазначається, що виверження, яке почалося три тижні тому, триває й досі. В землі утворилася тріщина довжиною близько 2 кілометрів, з якої постійно витікає лава, випалюючи землю навколо. Наразі її потоки вже небезпечно наближаються до найближчого міста Гріндавік.

Iceland erupts

The latest fissure eruption on Iceland’s Reykjanes peninsula was the largest in a string of four volcanic events starting in Dec. 2023. Landsat captured the ongoing eruption with a red infrared signal overlaid to show the lava’s heat. https://t.co/UN291hUy5C pic.twitter.com/dYYjCmE6rI — NASA Earth (@NASAEarth) April 4, 2024

"Експерти з Національної земельної служби Ісландії опрацювали супутникові дані від 27 березня, які показують, що площа лавового поля тоді становила 5,99 км2, а об'єм лави від початку виверження – 25,7 ± 1,9 млн м3. Середня швидкість витікання лави з кратерів була оцінена в 7,8 ± 0,7 м3/с, що дуже зіставно зі швидкістю витікання під час першої фази виверження Гелдінгадаліра 2021 року", – повідомили в Ісландському метеорологічному бюро у вівторок, 2 квітня.

Наразі виверження стабілізувалося. Спостерігачі очікують, що найближчим часом воно піде на спад.

"Виверження в низці кратерів Сундгнукур триває, і два кратери зараз активні. Третій кратер, який був набагато меншим за два інші, згаснув на Великдень. Вулканічний тремор залишається стабільним. Останніми днями у Сварценгі не фіксували збільшення витоку лави, що вказує на зменшення накопичень магми в магматичному резервуарі під Сварценгі. Замість цього лава тече до кратерів, де вона вивергається", – додали в метеобюро країни.

Перед останнім виверженням, що почалося 16 березня, влада була змушена евакуювати людей із сусідньої Блакитної лагуни та рибальського містечка Гріндавік, яке вже постраждало від попередніх вивержень.

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