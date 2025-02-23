Величезні провалля в землі "пожирають" місто: бразильська влада оголосила надзвичайну ситуацію

У бразильському місті Бурітікупу в долині річки Амазонка близько 1200 осіб ризикують втратити свої будинки. За останні 30 років проблема величезних провалів ґрунту проблема загострилася до критичного рівня.

Про це пише The Guardian.

Влада Бурітікупу оголосила надзвичайний стан після того, як величезні провали ґрунту впритул підібралися до межі міста. Декілька будинків у місті вже зруйновано, а прірва, що розширюється, загрожує поглинути ще сотні, позбавивши даху над головою щонайменше 1200 осіб з 55-тисячного населення.

"За останні кілька місяців розміри провалів збільшилися в геометричній прогресії, наблизившись суттєво ближче до житлових будинків", — йдеться у надзвичайній ухвалі, випущеній міським урядом на початку лютого.

У бразильському місті Бурітікупу близько 1200 осіб ризикують втратити свої будинки. / Фото: скриншот з відео

Нещодавні провали ґрунту – це наслідок загострення давньої проблеми, яку мешканці Буритикупу спостерігають уже 30 років. Ґрунти в цьому регіоні піщані, схильні до розмивання дощами, яких у долині Амазонки випадає чимало. У природному середовищі це не створює проблем, але через погано сплановані будівельні роботи та вирубування лісів ґрунти розмиваються, утворюючи провали на кшталт карстових воронок, які місцеві жителі називають voçoroca – слово корінного походження, яке означає "розривати землю". Причому проблема ускладнюється в сезон дощів.

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"Ця небезпека прямо перед нами, і ніхто не знає, де утвориться наступна дірка", — розповіла журналістам 65-річна Антонія дос Аньос, яка прожила в Бурітікупу 22 роки.

Інженер Лукас Консейсау заявив, що муніципалітет поки що не може знайти вирішення складної ситуації.

Карстова прірва вже поглинула кілька будинків у місті / Фото: скриншот з відео

"Це цілий комплекс проблем – від зупинки ерозії ґрунту до переселення людей, які перебувають у зоні ризику", – сказав він.

Нагадаємо, кілька років тому в Бразилії легковик провалився у величезну карстову вирву, яка утворилася посеред дороги.

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