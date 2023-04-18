Величезний алігатор напав на чоловіка на подвір'ї: рептилія заховалася у воді з його ступнею

В американському місті Тайтусвілл, штат Флорида, чоловік втратив ногу після того, як на нього напав алігатор.

Про це пише dailystar.co.uk.

72-річний пенсіонер працював на подвір'ї свого будинку разом з дружиною та собакою, коли істота вийшла з води та напала на нього. Інцидент стався 14 квітня.

Потерпілому вдалося вижити, і його доставили повітрям до лікарні, де йому довелося ампутувати кінцівку нижче коліна.

Його дружина та собака залишилися неушкодженими.

Коли влада прибула на місце події, вона виявила величезну рептилію у воді зі ступнею людини, що стирчала з рота тварини. Офіцери Флоридської комісії з охорони риб та дикої природи (FWC) чотири рази вистрілили у рептилію з гвинтівки та вбили її, при цьому у воду пролилося багато крові. Саме тоді з'явився другий, менший алігатор, якого офіцери також застрелили.

Фото: dailystar.co.uk

Потім вони витягли двох звірів на берег і забрали ступню чоловіка.

Місцеві жителі розповіли ЗМІ, що це не перший випадок, коли алігатори наближаються до людей у цьому районі:

"Це місце, де алігатори спокійно лежать на березі. Між будинком та водою всього близько 5 метрів".

Нагадаємо, раніше житель Флориди знайшов 30-сантиметрового алігатора під своїм авто. Рептилія намагалася сховатися у прохолодному затінку.

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