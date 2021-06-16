Величезну буддійську богиню в Японії одягнули в 35-кілограмову тканинну маску

Макса згодилась як і заклик до стримування пандемії, і як можливість провести реставрацію.

Зупинити пандемію, у Японії на статую буддійської богині одягнули 35-кілограмову тканинну маску.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Щоби зробити це чотирьом верхолазам знадобилося три години. Статуя богині має висоту близько шести десятків метрів. А от довжина і ширина маски - чотири на п'ять метрів.

У храмі, де стоїть статуя, кажуть, що зображення богині було пошкоджено під час землетрусу у лютому, тож маска має на меті і недоліки прикрити, і вірян надихнути молитися за завершення пандемії.

Новини світу: у Японії на статую буддійської богині одягнули 35-кілограмову тканинну маску

Зняти її зі статуї обіцяють, коли Японію визнають вільною від коронавірусу.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку на честь закінчення карантинних обмежень влаштували 20-хвилинний салют.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання