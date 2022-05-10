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"Велика Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно" - Джонсон

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"Велика Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно" - Джонсон

Борис Джонсон / Associated Press

Борис Джонсон вчергове підтвердив, що Велика Британія допоможе Україні у відбудові та захисті від агресії у майбутньому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив у непохитній підтримці України та українського народу, які прагнуть вільно жити в мирі на власній землі, що є правом кожної країни.  

Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Twitter.

"На 75-й день від початку нападу українці борються з безстрашною силою та відвагою, відбивши російський напад на Київ, зірвавши план вторгнення Путіна та показавши світу, що жодна сила не може подолати народ, який вирішив бути вільним. Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Україна буде вільна, і суверенна Україна воскресне знову", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон закликав Макрона не говорити з Росією на її умовах.

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