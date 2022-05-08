Велика Британія додатково виділить Україні $1,6 мільярда військової допомоги: деталі

Додаткові витрати для України будуть виділені з резерву, який використовується урядом для надзвичайних ситуацій.

Велика Британія виділить Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд - ред.) військової допомоги.

Про це пише видання Reuters, про це йдеться в заяві уряду країни.

Ці додаткові кошти на Україну буде виділено з резерву, який використовується британським урядом для надзвичайних ситуацій.

Також у травні 2022 року прем’єр-міністр Борис Джонсон проведе нараду з провідними оборонними компаніями щодо збільшення виробництва через зростання попиту, який спричинений війною в Україні.

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Додамо, що новий транш майже удвоє перевищує попередні витрати Великої Британії на українську державу. Наразі це буде найвищий рівень виплат на воєнні потреби від часів конфліктів, зокрема у Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон вкотре провели розмову та обговорили підтримку обороноздатності ЗСУ. Під час розмови, зокрема, два лідери говорили про додаткову військову допомогу Україні та притягнення винних російських солдатів до відповідальності за звірства в Україні.

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