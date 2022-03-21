Велика Британія готується тимчасово націоналізувати дочку "Газпрому" - Bloomberg

Дочірнє підприємство постачає орієнтовно 20% промислового та комерційного газу Великої Британії.
Уряд Великої Британії готується втрутитися і тимчасово керувати британським відділом роздрібних поставок "Газпрому", оскільки він зазнає все більшого тиску з боку компаній, які не підтримують його через війну РФ в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, компетентній у цій спрраві.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. є основним кандидатом на те, щоб у разі невдачі у Великій Британії потрапити під спеціальний режим, щоб забезпечити безперервність поставок. Чиновники уважно стежать за ситуацією в компанії, яка має понад 30 тисяч бізнес-клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Британська влада готова тимчасово націоналізувати Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. - підприємство, яке займається роздрібною торгівлею блакитного палива у Великій Британії.
Дочірнє підприємство постачає орієнтовно 20% промислового та комерційного газу Великої Британії.
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