Велика Британія призупиняє авіасполучення з шістьма країнами через новий COVID-штам із 32 мутаціями

"B.1.1.529" містить 32 мутації, що приблизно вдвічі більше, ніж у "Дельти".

Велика Британія у четвер, 25 листопада, оглосила про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Намібією, Лесото, Ботсваною, Есватіні та Зімбабве, додавши всі шість країн до "червоного" переліку.

Про це із посиланням на британського міністра охорони здоров'я Саджида Джавіда повідомляє The Guardian.

Зазначається, що відповідне рішення в країні ухвалили на тлі виявлення нового штаму COVID-19 "B.1.1.529", який містить 32 мутації у спайковому білку. Джавід вказав, що британські експерти вивчають вказаний варіант коронавірусу.

"Потрібні додаткові дані, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів, - висловився він. - Від завтра шість африканських країн будуть додані до "червоного" списку, польоти будуть тимчасово заборонені, а мандрівники мають бути поміщені до карантину".

Очільник британського МОЗ розповів, що новий COVID-штам може бути більш заразним за "Дельту", а розроблені нині вакцини у боротьбі з "B.1.1.529", ймовірно, будуть менш ефективними.

Наразі на території Великої Британії не виявлено жодного випадку зараження цим варіантом, однак в уряді наполягають на необхідності "заходів для захисту досягнутого нами прогресу".

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"Якщо хтось прибув із будь-якої з цих країн за останні 10 днів, ми просимо їх здати ПЛР-тести, - додав Джавід.

Варіант "B.1.1.529" у Сполученому Королівстві ще не визнали як такий, що викликає занепокоєння, однак представник Управління охорони здоров'я країни (UKHSA) заявив виданню: "Це найгірший варіант, який ми коли-небудь бачили".

"B.1.1.529" містить 32 мутації, що приблизно вдвічі більше, ніж у "Дельти". Наразі у світі зафіксовано всього 59 випадків захворювання на цей COVID-штам, зокрема у ПАР, Гонконгу та Ботсвані.

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Раніше директор Інституту генетики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Франсуа Баллу припустив, що цей COVID-штам міг розвинутися під час хронічної інфекції у людини з ослабленою імунною системою, можливо, у нелікованого пацієнта із ВІЛ/СНІДом.

За словами професора клінічної мікробіології Кембриджського університету Раві Гупти, результати досліджень в його лабораторії показали, що дві мутації у "B.1.1.529" збільшують інфекційність та знижують розпізнавання антитіл.