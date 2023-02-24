Велика Британія у річницю вторгнення РФ запровадила санкції проти "Росатому" та союзників Путіна

Очікується, що новий пакет санкцій від Великої Британії завдасть РФ та її військово-промисловому комплексу ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна.

Сьогодні, 24 лютого, у річницю вторгнення РФ до України Велика Британія запровадила санкції щодо 92 фізичних та юридичних осіб Росії, зокрема пов’язані з "Росатомом". Під санкції також потрапили близькі союзники Путіна, серед яких - колишній начальник Служби безпеки та генеральний директор "Північного потоку-2".

Про новий пакет санкцій оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Нові санкції забороняють експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, зокрема у виробництві безпілотників. Також Велика Британія заборонить імпорт 140 товарів, серед яких - вироби із заліза та сталі, оброблені в третіх країнах.

Військова розвідка засвідчила, що дефіцит комплектувальних частин в Росії, спричинений санкціями, вже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО.

Зазначається, що сьогоднішні економічні обмеження завдадуть РФ та її військово-промисловому комплексу ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи.

"Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які Росія використовує на полі бою", - заявив Клеверлі.

Так під нові санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" та керівники двох найбільших оборонних компаній Росії, 4 банків та інші представники російської еліти.

Також до санкційного списку потрапили 34 керівники, пов`язані з корпораціями "Ростех" та "Алмаз-Антей". Крім цього, санкції запровадили проти 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для Збройних сил РФ, зокрема авіації та флоту.

Під санкції потрапили і 5 іранських керівників вищої ланки в Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотники, які використовуються в Україні.

Сьогоднішні заходи посилюють тиск на російську еліту. До нового пакету санкцій увійшли:

Маттіас Варніг – близький друг путіна, генеральний директор "Північного потоку-2" , а раніше член правління російських енергетичних компаній "Транснефть" і "Роснефть";

, а раніше член правління російських енергетичних компаній "Транснефть" і "Роснефть"; Любов Кабаєва - мати колишньої російської гімнастки і депутата держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним;

Олексій Дюмін - колишній головний охоронець Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму, брав активну участь у підтримці російських військових в Україні,;

Олексій Козак, син колишнього віцепрем'єра та соратника Путіна Дмитра Козака.

Також до списку санкцій увійшли 20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", серед яких голова "Газпрому" та експрем'єр-міністр РФ Віктор Зубков та двоє чинних міністрів Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення заявила, що на ЄС і Україну чекає майбутнє єдності і пообіцяла Україні підтримку в боротьбі.

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